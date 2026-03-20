Până la 1 aprilie pescuitul în Nistru este restricționat, pentru a proteja sănătatea publică

Republica Moldova a restricționat pescuitul sportiv, amator și recreativ în râul Nistru, de la Naslavcea până la barajul Hidrocentralei Dubăsari, până la 1 aprilie 2026.

Acest lucru este stipulat într-un ordin emis de Nicu Beliței, directorul Agenției de Mediu, care justifică interdicția prin „necesitatea de a proteja sănătatea publică”, transmite stiri.md cu referire la infotag.md

Ordinul nu specifică motivele restricției, dar aceasta este probabil legată de deversarea de produse petroliere în râul Nistru, ca urmare a atacului cu rachete al Rusiei asupra Hidrocentralei Novodnistrovsk din Ucraina.


