Opoziția de la Chișinău își poate turna cenușă pe creștet: președinta Maia Sandu a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian, Arild Hermstad, pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, dezinformare și presiuni politice. Arild Hermstad a subliniat că acțiunile Maiei Sandu, întărirea statului de drept, protejarea alegerilor libere și consolidarea comunităților democratice, reprezintă o muncă de pace esențială pentru Europa contemporană, relatează moldpres.md

Arild Hermstad a declarat că a decis să o nominalizeze pe Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace pentru rolul său în apărarea democrației într-un context marcat de presiuni și amenințări hibride.

„Am nominalizat-o pe președinta Moldovei Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu a fost pe frontul democrației în Europa”, a afirmat parlamentarul.

El a subliniat că Republica Moldova a fost supusă unor tentative documentate de influență electorală, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare.

„Scopul a fost obținerea unei guvernări mai prietenoase Kremlinului. Așa operează Rusia împotriva mai multor foste state sovietice. Rușii duc un război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți”, a mai spus el.

Potrivit parlamentarului norvegian, răspunsul Maiei Sandu la aceste provocări a fost unul pașnic și democratic.

„Maia Sandu le-a răspuns rușilor cu mijloace pașnice: a întărit statul de drept, a protejat alegerile libere și a respectat un curs democratic. Ea se distanțează clar de imperialismul rus și leagă Moldova mai aproape de democrațiile occidentale. Aceasta este muncă de pace pentru vremurile noastre: construim comunități robuste înainte ca conflictele să devină violente. Rezistăm influenței autoritare cu transparență și guvernanță publică”, a adăugat el.

În final, parlamentarul norvegian a subliniat importanța democrației pentru pacea durabilă.

„Democrația este o condiție prealabilă pentru adevărata pace. Maia Sandu a fost crucială pentru oprirea încercărilor Rusiei de a dărâma democrația moldovenească. Pentru asta cred că merită Premiul Nobel pentru Pace”, a conchis Hermstad.

Premiul Nobel pentru Pace este unul dintre cele mai prestigioase premii internaționale și este acordat anual persoanelor, organizațiilor sau instituțiilor care au contribuit semnificativ la promovarea păcii, soluționarea conflictelor, apărarea drepturilor omului și consolidarea cooperării internaționale. Distincția a fost instituită în baza testamentului inventatorului suedez Alfred Nobel și este decernată din anul 1901 de Comitetul Nobel Norvegian, la Oslo. De-a lungul timpului, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat unor personalități precum Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Dalai Lama, Barack Obama sau Uniunea Europeană, dar și organizații precum Comitetul Internațional al Crucii Roșii și Programul Alimentar Mondial.