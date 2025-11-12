Nicu Popescu: R. Moldova va adera la UE într-o singură zi, pe întreg teritoriul său

Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, susține că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va avea loc simultan pentru întreg teritoriul țării, inclusiv pentru regiunea din stânga Nistrului, care nu se află sub controlul autorităților legitime de la Chișinău, transmite tvrmoldova.md

„Există o singură dată în care întreg teritoriul legal al Republicii Moldova va adera la Uniunea Europeană și, la acea dată, va adera legal, juridic și aceste părți ale Republicii Moldova care nu sunt guvernate de către guvernul legitim de la Chisinau. Deci, momentul aderării, din punct de vedere legal, oricum se face o singură dată, într-o singură zi, pentru toți, întreg teritoriul Republicii Moldova și toți cetățenii”, a declarat Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, în cadrul emisiunii Punctul pe AZi de la TVR Moldova.

„Această problemă ține mai degrabă de faptul că, fără reglementarea acestui conflict, raioanele din regiunea separatistă Republicii Moldova – satele, orașele, cetățenii noștri – nu vor putea beneficia de toate avantajele Uniunii Europene, nu vor avea acces la finanțări, nu vor avea acces la mai multe beneficii. Iată aici, cred că, într-adevăr, merită să ne așezăm împreună cu Uniunea Europeană, să vedem cum gestionăm această situație astfel încât procesul de aderare la UE să ne ajutăm să accelerăm reglementarea acestui conflict, dar, din nou, fără ca restul Republicii Moldova să depindă de liderii separatiști de la Tiraspol”, a adăugat Nicu Popescu.