Moldovenii care decid să se reîntoarcă acasă vor putea să-și repatrieze bunurile, în special automobilul

Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate /PAS/ a anunțat că a înregistrat un proiect de lege prin care vor fi extinse criteriile de aplicare a Legii privind repatrierea bunurilor, pentru ca mai mulți cetățeni moldoveni, care aleg să se întoarcă acasă, să poată să-și repatrieze bunurile, inclusiv automobilele personale, comunică moldpres.md.

În cadrul unei conferințe de presă, mai mulți deputați din fracțiunea parlamentară majoritară au precizat că noile modificări propuse prevăd: creșterea vârstei autovehiculului eligibil de la 9 la 12 ani; majorarea valorii maxime a automobilului de la 400.000 la 550.000 de lei; creșterea valorii cilindrice a autovehiculului de la 2.500 cm³ la 3.000 cm³.

O prevedere suplimentară stabilește că persoana care își repatriază bunurile va trebui să semneze o declarație pe proprie răspundere, prin care își asumă că va rămâne în țară timp de trei ani în calitate de rezident.

După adoptarea legii, Guvernul va veni și cu simplificarea procesului de repatriere a bunurilor de uz casnic.

Deputatul PAS Valeriu Robu a îndemnat concetățenii din diasporă să revină acasă.

„Acum este o ocazie bună să reveniți acasă, să investiți și să contribuiți la construirea unei Moldove în care să vrei să trăiești. Noi am plecat dintr-o Moldovă sărăcită, astăzi avem ocazia să ne întoarcem și să dezvoltăm țara”, a menționat oficialul.

Deputatul PAS Alic Baraboi a declarat că proiectul de lege este un angajament electoral materializat. El a precizat că circa 400 de cetățeni au beneficiat deja de prevederile legii în vigoare.