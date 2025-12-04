În anul 2026 NU vom mai primi compensații în factură pentru energia electrică

De către
OdN
-
0
22

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că Guvernul nu prevede ompensații în factură pentru energia electrică, dar se va concntra pe compensații monetare pentru căldură.

   Vă reamintim că, în anul acesta, 2025, Guvernul a compensat primii 110 kWh de energie electrică consumați lunar de fiecare gospodărie din Republica Moldova. Astfel, primii 110 kwh de energie electrică cheltuiți au fost taxați la preț vechi – cel din decembrie 2024, indiferent dacă gospodăria beneficiază sau nu de compensație. Tariful pentru tot ce depășește cantitatea de 110 kwh a fost taxat conform prețului actualizat.

 În prezent, tariful pentru consumatorii de la FEE Nord  este 4,00 lei pentru un kWh, iar în  decembrie 2024 consumatorii din raioanele de nord, inclusiv raionul Soroca  achitau 2,83 lei pentru un kWh.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentMeteo, 4 decembrie 2025: vom avea puțină ploaie și temperaturi adecvate perioadei
Articolul următorMoldovenii care decid să se reîntoarcă acasă vor putea să-și repatrieze bunurile, în special automobilul
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.