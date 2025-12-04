În anul 2026 NU vom mai primi compensații în factură pentru energia electrică

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că Guvernul nu prevede ompensații în factură pentru energia electrică, dar se va concntra pe compensații monetare pentru căldură.

Vă reamintim că, în anul acesta, 2025, Guvernul a compensat primii 110 kWh de energie electrică consumați lunar de fiecare gospodărie din Republica Moldova. Astfel, primii 110 kwh de energie electrică cheltuiți au fost taxați la preț vechi – cel din decembrie 2024, indiferent dacă gospodăria beneficiază sau nu de compensație. Tariful pentru tot ce depășește cantitatea de 110 kwh a fost taxat conform prețului actualizat.

În prezent, tariful pentru consumatorii de la FEE Nord este 4,00 lei pentru un kWh, iar în decembrie 2024 consumatorii din raioanele de nord, inclusiv raionul Soroca achitau 2,83 lei pentru un kWh.