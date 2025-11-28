Mitropolia Moldovei pierde „monopolul” asupra lăcașelor sfinte. Decizia care schimbă totul

Decizie definitivă în litigiul Mitropolia Basarabiei vs Mitropolia Moldovei. Comunitățile religioase care au trecut la Patriarhia Română și-ar putea recâștiga lăcașurile sfinte. Curtea de Apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe, care a obligat Cadastrul Bunurilor Imobile să șteargă din registre dreptul de folosință asupra proprietăților bisericești al Mitropoliei Moldovei. Anticoruptie.md a semnalat, în investigația PREOȚI FĂRĂ VIZĂ DE REȘEDINȚĂ, o tendință îngrijorătoare de prigoană a preoților din localitățile Republicii Moldova, care vor să treacă de la Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, la Mitropolia Basarabiei. Cei care și-au declarat desprinderea sunt nevoiți, la propriu, să slujească în stradă, așa cum, odată cu caterisirea, sunt scoși din biserici și diabolizați. În același timp, reprezentanții Mitropoliei Moldovei declară că subiectul este unul tratat cu subiectivism de mass-media, iar reprezentanții Ministerului Culturii nu exclud că unele contracte încheiate cu Mitropolia Chișinăului și Întregii Moldove ar putea fi renegociate de la zero, cu participare mai largă.

Pe 10 septembrie 2008, Ministerul Culturii a încheiat un nou contract cu Mitropolia Moldovei, prin care i-a transmis în folosință 21 de mănăstiri pe un termen de 50 de ani.

Deși, într-un răspuns oferit de Ministerul Culturii pentru Anticoruptie.md „acest contract nu prevede interdicții pentru Ministerul Culturii de a colabora cu alte organe ale cultelor religioase în scopul de a asigura protecția și consolidarea edificiilor și locașurilor de cult ce constituiau monumente ocrotite de stat”, anume aceste contracte au pus cruce pe posibilitatea altor culte religioase de a obține dreptul de a-și desfășura activitatea religioasă.

Așa cum, în baza contractelor de colaborare, Mitropolia Moldovei asigură practic monopol asupra tuturor clădirilor bisericești incluse în registrul de stat al monumentelor, mai multe parohii din cadrul Mitropoliei Basarabiei au fost evacuate din clădirile în care oficiau servicii religioase de mai mulți ani. Iar în cazul în care anumite parohii își arătau intenția de a trece în subordinea canonică a Mitropoliei Basarabiei, membrilor comunității și preotului li se fluturau în față contractele semnate la nivel central.

Din 2010 până în prezent, pe dosarul înaintat de Mitropolia Basarabiei împotriva Ministerului Culturii și Mitropolia Moldovei au fost pronunțate 4 decizii la Curtea Supremă de Justiție, prin care a fost trimisă cauza la rejudecare, și nu mai puțin de 5 decizii la Curtea de Apel prin care se admitea parțial sau se respingea integral acțiunea depusă de Mitropolia Basarabiei.

La începutul lunii iulie 2023, Mitropolia Basarabiei a făcut o declarație fără precedent, menționând că „Mitropolia Chișinăului, structura de ocupație bisericească a Patriarhiei Moscovei, continuă să dezinformeze opinia publică, falsificând adevărul, distorsionând realitatea și prezentând trunchiat sau tendențios aspecte istorice sau canoane ale Bisericii”. Este reacția prin care Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, își exprimă dezacordul față de comunicatul emis de Mitropolia Moldovei, în care a fost învinuită că ar „corupe clerul și creștinii din Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove” și ar „încălca flagrant Dreptul Canonic al Bisericii Ortodoxe”.

Mitropolia Basarabiei dă asigurări că îi „primește și îi va primi în comuniune pe toți preoții și diaconii români din Republica Moldova și Ucraina care părăsesc jurisdicția Patriarhiei Moscovei, având ca temei un șir de canoane ortodoxe care permit clericilor să se separe de o ierarhie abuzivă și asupritoare, imorală, coruptă și simonistă, care propagă erezia războiului și omuciderii, cum se vede astăzi în cazul războiului nedrept din Ucraina”.