Din Bruxelles la Timișoara: primara Lilia Pilipețchi schimb de experiență în UE ca să preia modele pentru Soroca

Primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, se află timp de o săptămână într-o vizită de studiu, la Bruxelles, capitala Uniunii Europene. Preluarea experienței europene nu se limitează la această vizită, căci duminică aceasta este așteptată deja la Timișoara, pentru o vizită de studiu până la 25 octombrie pentru consolidarea capacităților instituționale.

La Timișoara urmează să afle mai multe despre coordonarea administrativă și absorbția fondurilor europene. Amitim că evenimentul ”Modelăm viitorul, Împreună”, organizat de Comitetul European al Regiunilor, la care este prezentă în Bruxelles doamna primară, reunește lideri locali din întreaga Europă pentru a discuta politici, finanțări și inițiative ce susțin dezvoltarea regională.


