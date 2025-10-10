La trei ani de la trecerea în neființă, la Soroca au fost lansate încă două cărți ale ultimului pârcălab al Cetății Soroca, Nicolae Bulat

Lansări de carte

La Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca a avut loc un eveniment, care a confirmat faptul că omul nu moare, dar își schimbă adresa și rămâne în memorie prin faptele sale. Este vorba despre lansarea a două cărți scrise de regretatul Nicolae Bulat, pârcălabul Cetății Soroca – romanul „Ivan-Țarevici, Elena Voloșanca și Lupul Sur” și cartea „Chipuri istorice desenate de pârcălabul de Soroca”. La apariția acestor două lucrări valoroase și-au adus aportul familia lui Nicolae Bulat, Pr.Prof.Dr Mihail Milea și omul de afaceri Alexandru Cimbriciuc.

Lansarea, moderată de soția scriitorului, Valentina Bulat, a avut loc în prezența a numeroși cititori, dar și a autorităților orașului și raionului Soroca. Despre aceste cărți au vorbit profesorul de istorie Mihai Zeamă, profesoara Ana Bejan, președintele ONG-ului „Pro-Cultura” Ignat Berbeci, primarul municipiului Soroca Lilia Pilipețchi, vicepreședintele raionului Soroca Iurie Tănase, șeful Direcției raionale Cultură și Turism Grigore Bucătaru, poetul Petre Popa, interpreta Tamara Coșciug, ziarista Nina Neculce, omul de afaceri Alexandru Cimbriciuc și alții.

Preotul Mihail Milea: „Prin aceste lucrări, Nicolae Bulat ne spune tuturor că„…n-am murit, ci doar m-am mutat în lumea de dincolo, unde ghidez lumea îngerilor dornici de a auzi poveste sfântă a domniei lui Ștefan cel Mare, într-o limbă arhaică, neaoș moldovenească”

Vă propunem spre vizionare un material VIDEO de la această lansare.