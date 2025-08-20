La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca, copiii au discutat despre pubertate / GALERIE FOTO

De către
Elena Cornea
-
0
261

Astăzi, 20 august 2025, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a găzduit o nouă activitate interactivă destinată copiilor de la Centrul de plasament temporar pentru copiii separați de părinți. Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul programului „DareToCare/ Îndrăznește să-ți pese”, inițiat de EduCab România în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Tema discuției de astăzi a fost „Pubertate”, un subiect sensibil și totodată esențial pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil. Prin jocuri interactive, dialoguri sincere și exerciții practice, participanții au avut ocazia să afle mai multe despre schimbările fizice, emoționale și sociale pe care le aduce această etapă a vieții. Totodată, ei au fost încurajați să își exprime deschis întrebările și emoțiile, să descopere modalități sănătoase de adaptare și să înțeleagă importanța respectului față de sine și de ceilalți.

Activitatea a avut un impact pozitiv asupra copiilor, contribuind la dezvoltarea încrederii de sine și la consolidarea relațiilor bazate pe empatie și sprijin reciproc. Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” și-a confirmat încă o dată rolul de spațiu sigur și prietenos, unde educația se împletește cu susținerea emoțională și socială.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentElevii claselor V–IX vor beneficia de un mic-dejun gratuit în școli, de la 1 septembrie 2025
Articolul următorSoroceanca Ecaterina Kazmirciuc râvnește la un loc în Parlamentul Republicii Moldova
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.