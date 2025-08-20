La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca, copiii au discutat despre pubertate / GALERIE FOTO

Astăzi, 20 august 2025, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a găzduit o nouă activitate interactivă destinată copiilor de la Centrul de plasament temporar pentru copiii separați de părinți. Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul programului „DareToCare/ Îndrăznește să-ți pese”, inițiat de EduCab România în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Tema discuției de astăzi a fost „Pubertate”, un subiect sensibil și totodată esențial pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil. Prin jocuri interactive, dialoguri sincere și exerciții practice, participanții au avut ocazia să afle mai multe despre schimbările fizice, emoționale și sociale pe care le aduce această etapă a vieții. Totodată, ei au fost încurajați să își exprime deschis întrebările și emoțiile, să descopere modalități sănătoase de adaptare și să înțeleagă importanța respectului față de sine și de ceilalți.

Activitatea a avut un impact pozitiv asupra copiilor, contribuind la dezvoltarea încrederii de sine și la consolidarea relațiilor bazate pe empatie și sprijin reciproc. Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” și-a confirmat încă o dată rolul de spațiu sigur și prietenos, unde educația se împletește cu susținerea emoțională și socială.