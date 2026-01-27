„Laрtoрurі la doar 47 de leі”. O nouă escrocherie promovată pe Facebook

O pagină de Facebook promovează postări în care utilizatorii sunt anunțați că pot câștiga „laрtoрurі de anul trecut la doar 47 de leі”. Pagina, denumită Acțiune de lichidare, folosește denumirea rețelei de magazine de electrocasnice Enter. Pentru a beneficia de „ofertă”, oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele cardului bancar pe un site.

Este o ESCROCHERIE. Pagina este nou creată și folosește abuziv identitatea Enter, care NU a anunțat o astfel de promoție. Postările conțin imagini și comentarii specifice mai multor escrocherii despre care Stopfals.md a atenționat de-a lungul timpului. Totodată, anumite informații din postări și de pe site se contrazic între ele (așa cum este vârsta potențialilor premianți).


