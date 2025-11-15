Iulian Nicuța („Coffeein”) și Igor Danii (Apa „Soroca”) – laureații ORPH AWARDS 2025

Gala ORPH Awards 2025 a transformat din nou capitala într-un punct de atracție pentru lumea modei, culturii și industriilor creative, adunând într-un singur loc personalități marcante, branduri influente și profesioniști care definesc tendințele momentului. Două afaceri sorocene – „Coffeein” și Apa „Soroca”, au fost recunoscute ca branduri de succes. Evenimentul a oferit un spectacol complet — de la apariții impresionante pe covorul roșu până la momente artistice și discursuri inspiraționale.

„Am fost surprins în primul rând deoarece nu suntem încă prezenți în Chișinău. Însă surprinderea a fost una plăcută. Pentru mine acest premiu este ca un indiciu că drumul pe care merg este unul corect, deoarece, cu timpul, mai ales când ai și unele eșecuri, pot apărea dubii. Totuși, cum s-ar spune – „dintr-o parte se vede mai bine”. Pentru echipă am o recunoștință aparte. În primul rând, ei sunt cei care au primit acest premiu. Eu doar dirijez, însă echipa este cea care realizează. Sunt foarte recunoscător că am așa parteneri și așa echipă și, dacă e să compar, cu asta mă mândresc mai mult decât cu orice premiu” ne-a declarat Iulian Nicuța, fondatorul „Coffeein”.

Descris drept unul dintre puținele evenimente locale cu format autentic de „red carpet”, ORPH Awards desfășurată în acest an sub genericul „Visionary People & Brands”, continuă să-și consolideze poziția de platformă dedicată vizibilității și rafinamentului. Gala pune accent pe expresivitate, stil și pe rolul industriei creative în promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare.

„Noi, echipa Apa „Soroca”, am avut onoarea de a participa la un eveniment organizat de ORPH MANIFESTO, unde am fost nominalizați și premiați cu premiul VISIONARY BRAND 2025. Acest premiu ne confirmă statutul de unul dintre puținii producători autohtoni de apă minerală naturală Soroca. De ce Rebrand? Pentru că, după o perioadă lungă de absență de pe rafturile magazinelor, Apa „Soroca” a revenit, iar revenirea noastră a fost vizibilă, rapidă și puternică. Am reapărut pe piață cu o nouă viziune, cu o echipă motivată și cu dorința clară de a reda brandului Soroca locul pe care îl merită. Acest premiu este nu doar o recunoaștere, ci și un impuls puternic pentru întreaga echipă. Ne motivează să continuăm eforturile, să investim în calitate și imagine și să ducem brandul Soroca sus — acolo unde îi este locul” ne-a spus Igor Danii, Directorul Fabricii de Apă Minerală „Soroca”.

Organizatorii au mizat pe un concept modern și o producție vizuală spectaculoasă, evidențiind calitatea și profesionalismul unui eveniment care atrage anual tot mai multă atenție. Atmosfera glam, decorurile minimaliste și prezentarea impecabilă au completat experiența participanților.

Seara a debutat cu aparițiile de pe covorul roșu, unde invitații au surprins prin ținute elegante și stiluri îndrăznețe. Creatori de modă, artiști, antreprenori și influenceri au demonstrat încă o dată diversitatea și creativitatea industriei autohtone. Prezența numeroșilor parteneri și sponsori a confirmat interesul tot mai mare pentru susținerea evenimentelor dedicate culturii vizuale și brandurilor locale.

Organizatorii au transmis mesaje despre importanța comunității creative, despre investițiile în cultură și despre rolul acestui sector în dezvoltarea imaginii unei țări moderne.