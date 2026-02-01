Podcast OBSERVATORUL cu Ion Spătaru: Amalgamarea voluntară trebuie să fie și responsabilă / VIDEO

Despre amalgamarea voluntară se discută tot mai intens în ultima perioadă, pe fondul faptului că timpul alocat acestui proces se apropie de limită. În acest context, Guvernul Republicii Moldova a aprobat, la 15 martie 2023, „Strategia de reformă a administrației publice pentru perioada 2023–2030„, document care prevede un proces coerent și bine organizat de amalgamare voluntară la nivelul I al administrației publice locale.

În prima etapă, care va dura până în anul 2026, accentul se pune pe comasarea voluntară, benevolă, a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, în scopul creării unor entități administrative mai mari și mai eficiente. La finalul acestui an vor fi evaluate rezultatele procesului de amalgamare voluntară și vor fi stabilite politicile cele mai eficiente pentru continuarea consolidării teritoriale la nivelul I.

Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile „Legii nr. 225/2023” și ale metodologiei privind amalgamarea voluntară, teritoriile localităților implicate în acest proces trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. să fie continue;

2. să aibă o populație totală de cel puțin 3.000 de locuitori;

3. să aibă un centru administrativ situat la o distanță de maximum 25 de kilometri față de celelalte localități.

Principiile care stau la baza comasării localităților sunt: caracterul voluntar, accesibilitatea serviciilor publice, transparența procesului decizional, consolidarea coeziunii sociale și economice, precum și colaborarea dintre autoritățile publice.

Selectarea centrului administrativ al unității administrativ-teritoriale amalgamate se realizează în baza unor criterii clare, precum: parametrii demografici, capacitatea fiscală pe locuitor și capacitatea de furnizare a serviciilor publice.

Despre procesul amalgamării voluntare am discutat, în cadrul Podcastului „OBSERVATORUL”, cu domnul Ion Spătaru, fost director general la Prefectura Soroca și secretar al Consiliului raional Soroca. Vizionare plăcută!

