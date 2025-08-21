Ion Chicu și „diferența de 10 lei la tariful pentru gazele naturale”. Cum manipulează datele fostul premier

Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și membru al blocului „Alternativa”, a acuzat autoritățile că percep un tarif nejustificat pentru gazele naturale. Politicianul susține că „gazul se cumpără cu 8 lei, dar se vinde cu 18 lei”, insinuând că pretinsa diferență de 10 lei, comparativ cu cea de 1,30 lei în 2021, ar fi o dovadă de „jefuire” a populației. Declarația a fost rapid preluată și amplificată de mai multe surse afiliate narațiunilor pro-Kremlin. Acuzația este inexactă și manipulează datele reale, lucru confirmat atât de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), cât și de experți independenți în domeniul energetic.

Ion Chicu a afirmat în cadrul emisiunii „GonțaShow”, difuzată pe 12 august, că actualul tarif la gaze naturale ar fi inechitabil. El a declarat că, în prezent, gazul natural este procurat cu 8 lei/m³, dar consumatorii finali achită un tarif de 18 lei/m³, insistând că diferența dintre prețul inițial de achiziție a gazului și prețul pe care îl achită consumatorii finali ar fi de 10 lei/m³. Totodată, politicianul a făcut comparație cu situația din anul 2021, precizând că pe atunci această diferență era de mai mult de un leu/m³. „Între prețul de achiziție și tarif sunt 10 lei. Pentru cei care vor să verifice, uitați-vă cât a fost prețul mediu în 2021 de achiziție și cât era tariful. Deci prețul mediu de achiziție în 2021 era maximum 3,30 lei, cu TVA – 3,50 lei. Cât era tariful? Era 4,64 lei. Adică într-un leu și ceva încăpea totul, acum – 10 lei trebuie pentru asta. Întrebați-i unde se duc 10 lei, dacă înainte era suficient și un leu și jumătate”, a declarat Chicu.

Afirmațiile politicianului au fost preluate de site-ul Komsomolskaya Pravda, care și-a intitulat știrea „Cum jefuiește PAS poporul: Gazul natural ajunge în Moldova cu 8 lei, iar oamenilor li se vinde cu 18 – unde dispare diferența grasă” (în original: «Как ПАС грабит народ: Природный газ поступает в Молдову по 8 леев, а людям его продают по 18 – где оседает жирная разница»). Aceasta a fost amplificată pe canalul de Telegram al publicației, dar și pe News.mail.ru. Declarațiile lui Chicu au servit ca subiect de știre și pentru Молдавские Ведомости și Vesti24, publicații cunoscute pentru răspândirea narațiunilor pro-Kremlin. Afirmațiile au fost preluate și de rețeaua Pravda, un ecosistem de dezinformare la scară largă, lansat de Rusia în 2014. Știrea „Kiku: Diferența dintre prețul de achiziție și tariful la gaz în Moldova a crescut la 10 lei” citează canalul de Telegram „rusputnikmd”, asociat agenției de știri cu același nume, care a fost blocată în 2022 de Serviciul de Informații și Securitate pentru promovarea informațiilor care „incită la ură și război”. Alte câteva canale de Telegram (Гений Карпат, Gagauzia24, Salut Молдова!, INDEX, Молдавские Ведомости, Канал5, Gidilica Olga, Sputnik Молдова 2.0, Гражданин, Молдавская политика, Ящик Пандоры), cunoscute pentru dezinformare, au amplificat declarațiile lui Ion Chicu, printre care şi canalele deputatului propagandist Bogdan Țîrdea și al fostei activiste al ex-partidului „Șor”, Nina Dimoglo, formațiune declarată neconstituțională în R. Moldova.

Declarațiile politicianului au fost distribuite și de unele conturi și pagini de Facebook.

După ce ANRE a publicat un comunicat în care a detaliat modul de formare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale, Ion Chicu a revenit la subiect într-un video publicat la 14 august, în care insista pe întrebarea: „De ce în 2021, era suficient 1,30 lei/m³ pentru distribuție, salarii, și tot așa mai departe, dar acuma trebuie tocmai 9-10 lei/m³?”.

ANRE: Afirmațiile nu corespund realității

În realitate, datele ANRE arată că, în prezent, diferența dintre prețul de achiziție a gazului natural și prețul pe care-l achită consumatorul final este de 5,37 lei/m³, și nu de 9-10 lei/m³, cum afirmă Ion Chicu. Agenția precizează că în această sumă sunt incluse toate serviciile de sistem, adică de transport, distribuție și de furnizare a gazelor naturale.

„Structura reală este următoarea: Transport: 254 lei, Distribuție: 4401 lei, Cheltuielile furnizorului: 625 lei (inclusiv costul stocului de securitate, care anterior nu exista), Rentabilitatea furnizorului: 90 lei. Total: 5370 lei/1.000 m³, adică 5,37 lei/m³”, se arată într-un comentariu al ANRE pentru Stopfals.md.

Totodată, în 2021 suma tuturor serviciilor de sistem era de 2,3 lei/m³ și nu 1,30 lei/m³ – așa cum afirmă politicianul. „În prima parte a anului 2021, tariful de distribuție la presiune joasă era de 2124 lei/1.000 m³ (2,1 lei/m³) și nu 1,3 lei/m³, cum a fost afirmat. În 2021, totalul costurilor de sistem (transport, distribuție, furnizare) era: Transport: 145 lei, Distribuție: 2124 lei, Furnizare: 62,9 lei, Rentabilitate furnizor: 38,7 lei Total: 2370,9 lei/1.000 m³, adică 2,3 lei/m³”, detaliază reprezentanții Agenției.

ANRE explică creșterea diferenței de la 2,3 lei/m³ la 5,37 lei/m³ (și nu de la 1,3 la 9–10 lei/m³) prin faptul că gazele naturale s-au scumpit de la aproximativ 148 USD/1.000 m³ în 2021 la un maxim de 1265 USD/1.000 m³ în anii următori. „Această creștere a afectat direct costurile operatorilor de transport și de distribuție prin prețul mai mare al gazelor achiziționate pentru consumul tehnologic. Indexarea costurilor de bază ale operatorilor s-a reflectat în creșterea salariilor angajaților (salariul minim conform HG de la 2935 lei/lună în 2021 la 5500 lei/lună în anul 2025), precum și în majorarea costurilor cu materialele și serviciile necesare funcționării (indicele prețului de consum din anul 2021 până în anul 2025 cumulativ constituie 59,2%)”, se arată în comentariul ANRE pentru Stopfals.md.

Reprezentanții Agenției au conchis că afirmațiile vehiculate de Ion Chicu nu sunt susținute „nici de date oficiale, nici de calcule corecte” și respectiv, nu corespund realității. „Analiza obiectivă a costurilor de sistem demonstrează că valorile comunicate de ANRE sunt transparente și fundamentate. Totodată, distribuția gazelor naturale este realizată exclusiv de operatori licențiați în acest scop, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu de către partidele politice”, au adăugat reprezentanții ANRE.

„Compară merele cu perele”. Experți: Comparația lui Chicu este incorectă și manipulează opinia publică

Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, susține că Ion Chicu operează cu o comparație fundamental eronată, menită să manipuleze opinia publică. „El compară merele cu perele, care nu au nimic absolut în comun. (…) Primul lucru pe care l-aș menționa este că a fost o manipulare din partea dlui Chicu. El a luat cifrele de pe 2021, doar ce ține de tariful mediu pe distribuție, și l-a comparat cu toate costurile, cu toate serviciile, pe 2025. Nu e corect. Trebuie să iei toate costurile pe 2021 și toate costurile pe 2025. Să intri în esență, dar de ce?”, a declarat expertul pentru Stopfals.md.

Tofilat susține că creșterea tarifului de distribuție în R. Moldova are două cauze esențiale, și anume costuri mai mari și un volum mai mic de consum, aspecte care influențează direct prețul pe care îl plătesc consumatorii. „Costurile totale au crescut față de 2021, dar volumul s-a redus. Respectiv, când costurile le împarți la un volum mai mic, rezultă un tarif mai mare. Cu alte cuvinte, dacă merg patru oameni într-un taxi, împarți cecul la patru, iar dacă mergi numai trei – împarți la trei. (…) Doi, ce ține de cheltuieli, trebuie să ne uităm în structura lor. Cea mai mare componentă este costul de remunerare a muncii sau salariile. (…) Deci au crescut salariile – acel cuantum minim garantat în sectorul real – care se stabilește prin hotărâre de Guvern. El a crescut de la 2935 de lei la 5 mii de lei, destul de semnificativ. (…) Asta are impact direct asupra tarifului”, precizează expertul.

Fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, precizează că majorarea acestor tarife se datorează, în principal, creșterii prețului de achiziție la gaze naturale, dar și reducerii volumelor de gaze care tranzitează R. Moldova. „Eu știu una, ei când fac analiză de genul că diferența între prețul de achiziție și tariful final al consumatorilor în anul cutare era acela, în anul acesta e acela – denotă faptul că oamenii, pur și simplu, nu înțeleg cum sunt făcute tarifele. În structura tarifelor de distribuție și în structura tarifelor de transport intră costurile de pierderi tehnologice a gazelor. Respectiv, cu cât sunt mai scumpe gazele, cu atât e mai mare componenta de pierderi tehnologice în tarif. Astfel, cu atât crește tariful de distribuție sau de transport, chiar dacă nu se întâmplă nimic sau chiar dacă, pur și simplu, crește prețul gazului. La fel, tarifele de transport depind în cea mai mare parte de volumele de gaze care sunt tranzitate prin țară (…) Dar, de când Gazprom-ul a redus volumele de gaz tranzitate prin R. Moldova și de când Rusia atacă Ucraina, ceea ce nu le permite traiderilor europeni să stocheze gaze în depozitele din Ucraina, tranzit prin R. Moldova este foarte puțin, iar în lipsa tranzitului, toate costurile de infrastructura de transport sunt suportate de consumatorul intern, și asta duce în sus tarifele de transport la gaze”, precizează fostul ministru.

Victor Parlicov mai adaugă că discuțiile actuale despre prețuri reglementate sunt depășite, întrucât piața gazelor a devenit funcțional liberă, iar consumatorii au posibilitatea să aleagă prețuri mai avantajoase de la furnizori alternativi. Astfel, fostul ministru susține că politicienii care continuă să speculeze acest subiect par să inducă în eroare oamenii în preajma alegerilor sau demonstrând că nu înțeleg cum funcționează o piață liberă. „Piața de gaze din Republica Moldova a fost liberalizată formal încă din 2016, dar începând cu 2023-2024 pe piață real au apărut mai mulți furnizori alternativi, consumatorii având posibilitate să procure gaze la alte condiții decât la prețuri reglementate. În acest context, orice politician care acum speculează prețurile reglementate, este în urmă cu cel puțin 2-3 ani. M-aș bucura să-i aud cum promovează liberalizarea pieței și prin exemplu propriu demonstrează că pot obține prețuri mai bune pe piața liberă! Iar dacă n-au reușit să-și găsească gaze mai ieftine pentru sine, înseamnă că ori mint, induc în eroare oamenii, ori elementar nu înțeleg despre ce vorbesc!”, a afirmat Parlicov.

Atât Sergiu Tofilat, cât și Victor Parlicov, atrag atenția asupra contextului economic și geopolitic regional, care a generat creșterea prețului de achiziție la gaze naturale, aspect ignorat de Ion Chicu.

„Întrebarea este dacă dl Chicu are curajul să povestească de ce s-au scumpit gazele? Cine se face vinovat? Doar în Moldova s-au scumpit gazele sau în toată Europa? (…) Prețul gazului, începând cu 2021, a început să crească nu doar în R. Moldova, dar pe întreg continentul european. Principalul vinovat este tovarășul Putin, care a dat indicații Gazpromului să reducă volumul de gaz furnizat în Europa, pentru ca să șantajeze Uniunea Europeană. Unu – Gazprom nu mai vindea gaz la burse, ci doar pe contractele de lungă durată, unde avea obligația să livreze volume, dar la bursă nu mai dădea și s-a creat o panică. Și doi, Gazprom în toamna anului 2021, n-a făcut rezerve de gaz în depozitele subterane pe care ei le dețineau în Uniunea Europeană. Deci toată lumea făcea rezerve de gaz, Gazprom-ul a golit depozitele ca să amplifice acest deficit, ceea ce a dus la creșterea prețurilor. Ulterior, în 2022, Putin a dat indicații Gazprom-ului ca în general să stopeze livrările la țările pe care el le consideră «neprietenoase». (…) Respectiv, într-adevăr, în 2021 a început creșterea prețurilor, în 2022 și 2023 – în unele zile, prețul ajungea până la 4 mii de dolari la 1000 de metri cubi”, a adăugat Sergiu Tofilat.

Subiectul gazelor naturale, prilej de dezinformare

În ultimii ani, temele legate de gazele naturale în R. Moldova au fost adesea exploatate de diverși actori publici, mai ales în preajma campaniilor electorale, cu scopul de a manipula opinia publică sau de a obține capital politic. Acestea au fost frecvent parte a campaniilor de dezinformare, despre care a scris Stopfals.md.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md