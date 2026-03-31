Încă o drona de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian a Republicii Moldova

Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale informează că la ora 09:05, a primit notificarea de la structurile de apărare antiaeriană ale Ucrainei despre survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova, pe segmentul transnistrean, de către un aparat de zbor fără pilot.

Conform datelor furnizate, drona de tip Shahed a traversat frontiera de stat din direcția localității Podolsk, regiunea Odesa (Ucraina), îndreptându-se spre localitatea Cobasna, raionul Rîbnița, (Republica Moldova). La ora 9:13 drona a părăsit teritoriul național traversând frontiera de stat din direcția Malîi Molochis, raionul Rîbnița, spre Șerșențî, regiunea Odesa, deplasându-se spre nord.

Aparatul de zbor a operat la o înălțime de până la 500m.