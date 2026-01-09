În 2026, tarifele la gaze ar putea să scadă

De către
OdN
-
0
41

Consumatorii din Republica Moldova achită în prezent 16,74 lei pentru un metru cub de gaz, dar aceste tarife ar putea săscadă, în anul 2026. Vestea bynă vine de la directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu. 

Conform oficialului,  tarifele finale vor fi stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi aplicate inclusiv în următorul sezon rece. Buzatu a precizat că Energocom a anunțat încă din septembrie prețul de achiziție al gazelor pentru întregul an gazier, care este de 38,5 euro/MWh – un nivel mai scăzut decât cel anterior.

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentÎn acest an, bugetul prevede 1,4 miliarde de lepentru medicamente și dispozitiver compensate.
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.