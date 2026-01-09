În 2026, tarifele la gaze ar putea să scadă

Consumatorii din Republica Moldova achită în prezent 16,74 lei pentru un metru cub de gaz, dar aceste tarife ar putea săscadă, în anul 2026. Vestea bynă vine de la directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu.

Conform oficialului, tarifele finale vor fi stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi aplicate inclusiv în următorul sezon rece. Buzatu a precizat că Energocom a anunțat încă din septembrie prețul de achiziție al gazelor pentru întregul an gazier, care este de 38,5 euro/MWh – un nivel mai scăzut decât cel anterior.