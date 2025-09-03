Important! Transportatorii moldoveni nu au obligația, la moment, să echipeze vehiculele cu tahografe G2V2 pentru circulația în UE

Agenția Națională Transport Auto aduce precizări privind reglementările UE referitoare la echiparea vehiculelor cu tahografe inteligente G2V2.



În conformitate cu modificările aduse Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, pe teritoriul Uniunii Europene se impune echiparea cu versiunea a doua a tahografului inteligent G2V2 pentru vehiculele noi înmatriculate într-un stat membru UE, precum și modernizarea celor dotate anterior cu versiunea G2V1.

În acest context, ANTA a solicitat clarificări de la Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene (DG MOVE) privind aplicarea acestei obligații pentru vehiculele înmatriculate în Republica Moldova, care efectuează transport rutier internațional pe teritoriul UE.

Conform răspunsului DG MOVE, obligativitatea echipării cu tahografe G2V2 se aplică doar vehiculelor înmatriculate în UE sau altor state terțe doar în baza unor acorduri internaționale specifice.



Pentru operatorii de transport moldoveni continuă să se aplice prevederile Acordului european privind activitatea vehiculelor care efectuează transporturi internaționale (AETR), în vigoare în Republica Moldova din 22 noiembrie 1993. Astfel, vehiculele înmatriculate în Moldova care efectuează transport rutier internațional pe teritoriul statelor membre UE nu sunt obligate să fie echipate cu tahografe inteligente G2V2.