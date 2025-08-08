Horoscopul zilei de 8 august 2025. Capricornii se simt nepregătiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Ai mai mers pe drumul acesta și știi cu exactitate ce pași trebuie să faci. Fă-ți o favoarea astăzi! Vezi care este destinația și privește-te în oglindă înainte să faci primul pas. Îți vei da seama că oportunitățile sunt mai aproape decât credeai, arată Astrology.com. Află că limitele sunt o formă de a exprima ceea ce simți pentru propria persoană.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

La fel ca orice altceva, cultivarea unei relații cu intuiția ta necesită practică. Astăzi, acordă-ți timp să reduci zgomotul din exterior și să te conectezi cu tărâmurile interioare. Fă-ți timp să te acordezi la îndrumarea pe care o primești de la sinele tău superior. Având în vedere că ne aflăm în plin sezon de eclipse, așteaptă-te la revelații majore legate de drumul și scopul tău în viață.

Leu: 23 iulie – 22 august

Chiar dacă trebuie să-ți iei rămas-bun de la anumite persoane din viața ta, știi că este cea mai bună soluție. Astrele îți recomandă să nu te mai gândești la trecut și să vei mereu partea plină a paharului. Ți se vor deschide porțile iubirii și ale intimității. Oferă-ți permisiunea de a deschide bariere spre necunoscut.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Faptul că te limitezi nu este chiar stilul tău. Astăzi este indicat să iei o pauză și să vezi căror activități te poți dedica pe o perioadă mai lungă de timp. Partea bună este că ai șansa de a-ți rescrie povestea și de a o face pe placul tău.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Dacă ți-ai propus să începi o nouă călătorie într-un spațiu sigur, consideră acesta momentul oportun. E important să fii conștientă de ceea ce trăiești și cum te poț adapta pe măsură ce lucrurile evoluează. În fiecare zi ai șansa de a vedea că poți avea relația dorită pe plan personal dacă nu te lași mai prejos.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Ce este condiționarea, dacă nu o programare falsă? Ce este condiționarea, dacă nu vocea din capul tău care îți spune să mergi împotriva naturii tale adevărate? Pe măsură ce pășești în portalul Porții Leului, devino conștientă de modul în care această voce te împiedică să-ți îmbrățișezi puterea.

Acum nu este momentul să te ascunzi sau să joci în siguranță. Este timpul să-ți amintești de ce ai venit aici, să-ți reînnoiești angajamentul față de misiunea ta și să-ți urmezi obiectivele cu pasiune!

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Unii spun că ești prea mult ca să fii suportată. Nu le permite vibrațiilor lor acide să te afecteze. Nu ai venit aici ca să-ți estompezi lumina sau să-ți diminuezi strălucirea. De fiecare dată când auzi un comentariu neplăcut despre tine, fă-ți o misiune personală din a străluci și mai tare.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Te simți tot mai singură și nu știi cum să ceri ajutorul de care ai nevoie. Lumea spirituală îți este la picioare, așa că trebuie doar să te deschizi către ea. În aceste momente este important să-ți recunoști propriul gol și să vezi dacă nu este ceva ce ai evitat de multă vreme. Consideră această perspectivă ca o invitație personală la un viitor cu totul diferit.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Sentimentele de pierdere și singurătate tind să fie sinonime cu procesul de trezire spirituală. În aceste momente, este important să recunoști că golul nu este ceva de care să te temi sau să eviți. Din contră, este un spațiu în care poate avea loc o creștere profundă.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Visele și dorințele tale se află doar la un pas de a fi atinse. Acum este momentul să-ți setezi anumite reguli pe care să nu le mai încalci orice s-ar întâmpla. Fă-ți prioritare anumite task-uri și creează un plan de acțiune la care să rămâi ancorată pe o perioadă mai lungă.

