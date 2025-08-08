De ce ziua de 8 august este una dintre cele mai magice ale anului

Pe 8 august, cerurile nu doar că se deschid, ci te cheamă. Cheamă partea ta divină, partea ta curajoasă, partea ta autentică. Această zi nu este despre dorințe mărunte, ci despre alinierea cu scopul mai înalt al existenței tale.

În fiecare an, data de 8 august este învăluită într-o aură mistică și puternică, datorită deschiderii unui canal energetic cunoscut drept Portalul Leului sau Lion’s Gate Portal. Acesta nu este doar un moment astrologic important, ci și o aliniere sacră între cer și suflet, un timp în care rugăciunile noastre au șansa reală de a fi auzite, primite și împlinite.

Ce este Portalul 8:8 și de ce este atât de special?

Portalul Leului se deschide atunci când:

Soarele se află în zodia Leului – un semn asociat cu curajul, inima, creativitatea și regalitatea sufletului; Pământul se aliniază cu Steaua Sirius, cunoscută și ca „Soarele spiritual”, o sursă de înțelepciune cosmică, iluminare și vindecare profundă;

Cifra 8 (care simbolizează infinitul, echilibrul karmic și puterea nelimitată a spiritului) apare de două ori – formând codul 8:8, activator al energiilor superioare.

În aceste condiții, Universul pare că deschide o poartă energetică între dimensiuni, permițând o curgere accelerată de lumină, coduri de ascensiune și informații divine către conștiința noastră umană.

O oportunitate sacră pentru a ne (re)conecta cu scopul sufletului

Energia acestui portal aduce în prim-plan chemarea sufletului nostru. Ne împinge să ne punem întrebări esențiale:

Cine sunt cu adevărat?

Ce misiune am în această viață?

Ce parte din mine a fost reprimată și cere să fie eliberată?

Cum pot trăi mai autentic, mai din inimă?

Aceasta este o perioadă ideală pentru introspecție profundă și pentru a elibera tot ceea ce ne-a ținut captivi în trecut: frici, vinovăție, gânduri limitative, relații toxice sau tipare karmice.

8:8 – O zi pentru manifestare conștientă

Universul este mereu atent la vibrațiile noastre, dar în ziua de 8 august, puterea gândului, a rugăciunii și a intenției se amplifică exponențial. Tot ce emitem din inimă se propagă mai repede și mai eficient în planul subtil.

Ce poți face concret în această zi:

Scrie o scrisoare către Univers, în care exprimi recunoștința ta și dorințele tale autentice. Sigileaz-o cu o rugăciune și păstreaz-o într-un loc sacru.

Rostește afirmații pozitive legate de abundență, iubire, vindecare și trezire spirituală. De exemplu: „Sunt aliniat(ă) cu lumina sufletului meu. Merit tot ceea ce este bine, frumos și înalt. Fie ca lumina divină să curgă prin mine și în jurul meu.”

Fă un ritual de eliberare – scrie pe o hârtie tot ce dorești să lași în urmă, apoi arde-o cu intenția de a elibera acea energie din viața ta.

Energia Leului – chemarea de a trăi cu inima deschisă

Zodia Leului guvernează chakra inimii superioare, centrul curajului, al iertării și al iubirii necondiționate. Energia acestui semn ne îndeamnă să ne reîntoarcem în inima noastră, să trăim din ea, să ne urmăm pasiunile și să ne afirmăm autenticitatea.

Este un moment în care ni se cere să ne îmbrățișăm puterea interioară, să renunțăm la frica de a fi noi înșine și să ne reamintim că fiecare dintre noi este un creator conștient al propriei realități.

Coduri de lumină și trezirea conștiinței

Mulți oameni spun că în perioada din jurul lui 8 august simt:

– vise profunde și simbolice,

– descărcări intuitive (flash-uri de înțelepciune),

– senzația unei „mișcări interioare” inexplicabile,

– sau chiar semne repetate în viața de zi cu zi (numere, simboluri, întâlniri sincrone).

Toate acestea sunt semne că energia Portalului activează coduri de lumină în câmpul nostru energetic. Este ca și cum sufletul primește o „actualizare” și un impuls de a evolua mai rapid.

Meditație ghidată pentru Portalul 8:8

Poți încerca o meditație simplă în seara de 8 august:

Așază-te într-un loc liniștit, aprinde o lumânare.

Închide ochii și vizualizează o poartă de lumină aurie în fața ta.

În timp ce inspiri și expiri profund, imaginează că treci prin acea poartă.

Simte cum sufletul tău se expansionează, se luminează, se curăță.

Rămâi acolo cât simți. La final, exprimă-ți recunoștința și deschide ochii ușor.

8:8 este o zi sacră pentru sufletul tău

Pe 8 august, cerurile nu doar că se deschid, ci te cheamă. Cheamă partea ta divină, partea ta curajoasă, partea ta autentică. Această zi nu este despre dorințe mărunte, ci despre alinierea cu scopul mai înalt al existenței tale.

În tăcere, în rugăciune sau în dansul sufletului tău, spune-i Universului cine ești cu adevărat – și vei fi auzit. Portalul Leului este aici ca să îți amintească:

Ești lumină. Ești infinit. Ești pregătit(ă) să renaști.

foto main pixabay