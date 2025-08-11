Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Comunicarea este superputerea ta astăzi. Știi cum să-ți expui sentimentele și gândurile, astfel că nu lași nimic la voia întâmplării. Ai obiective clare pe care nu vrei să le încalci. În ceea ce privește procesul creativ, ești dispusă să-ți împărtășești ideile. Adunările sociale îți aduc bucurie. Deși energia ta fluctuează, știi cum să o împarți.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

În această zi, luna te ajută să-ți vezi ideile mai clar. Caută să-ți creezi un spațiu sigur în care să te desfășori. La locul de muncă, empatia și creativitatea fac muncă de echipă. Ia deciziile importante atunci când nu ești prea frustrată.

Leu: 23 iulie – 22 august

Fii atentă la ce îți transmite corpul. Dacă îți dorești să creezi oportunități pe plan personal, acum este momentul. Interacțiunile sociale sunt cu adevărat vibrante. Încearcă să păstrezi o balanță între momentele de singurătate și concentrarea pe termen lung. Faptul că îți aliniezi intențiile cu acțiunile spune multe lucruri despre tine.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Astăzi ești îndemnată să-ți folosești skill-urile analitice. Te influențează planeta Marte în luarea deciziilor. Verifică în schimb fiecare potențial prieten care își dorește să intre în viața ta. În timpul liber caută un hobby care să te facă fericită sau un proiect creativ care să aducă lumină în viața ta. Faptul că scrii în jurnal sau că-ți planifici fiecare gând nu este un lucru negativ.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Începi să ai grijă de resursele tale, asta pentru că îți dai seama că sunt pe final. Adaptează-te la nou și vezi unde poate asta să ducă. Parteneriatele financiare te pot ajuta în foarte multe feluri. Dacă preferi să demonstrezi lucruri, concentrează-te pe ceea ce îți dorești cu adevărat. Ai nevoie de foarte multă relaxare, însă acum nu îți dai seama.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Energia ta intuitivă te ajută să vezi ce lucruri îți fac bine și la ce anume ar trebui să renunți. Atunci când vorbești despre subiecte sensibile, e cazul să-ți prezinți și strategiile. La locul de muncă simți nevoia să te lauzi cu realizările tale. Asta poate duce la probleme între colegi. Încearcă să creezi o balanță între meditație și gălăgia pe care ți-o dorești atât de mult în viață.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Astăzi ești îndemnată să cauți noi orizonturi către care să te îndrepți. Din punct de vedere financiar ești împlinită. Relațiile înfloresc și te ajută să vezi partea pozitivă din lucrurile pe care le trăiești în prezent. O relaxare la muncă poate fi tot ceea ce ai nevoie. Ai încredere în călătoria ta, mai ales că Universul îți vrea binele în acest moment.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Astăzi este despre concentrare și determinare. Din punct de vedere financiar ești mult mai atentă. Te pregătești pentru un viitor așa cum ți l-ai imaginat. Balanța între viața personală și cea profesională necesită un pic mai multă concentrare din partea ta. Din punct de vedere al sănătății ești pregătită să fii mai disciplinată.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Ești în centrul atenției datorită inovațiilor pe care le aduci la locul de muncă. În particular, ești vizionară. Relațiile amoroase te întăresc, însă te fac să explorezi o altă față a vieții pe care nu ai încercat-o până acum. Prioritizează faptul că trebuie să vezi schimbarea acolo unde există și să încerci să te adaptezi la ceea ce există în prezent.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Energia pe care o emani astăzi te aduce mai aproape de gesturile pe care vrei să le împarți mereu celor din jur. Proiectele creative pe care le propui au o viziune unică. Ține-ți visele într-o balanță perfectă și rămâi totuși cu picioarele pe pământ atât timp cât simți nevoia.

