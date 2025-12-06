Gogoși înfuriate, după rețeta bunicii. Desert tradițional, de post

Există unele preparate care, indiferent câte decenii trec peste ele, păstrează aceeași încărcătură de emoție și nostalgie. Unul dintre aceste preparate sunt delicioasele gogoși înfuriate, a căror rețetă ți-o oferim detaliată mai jos.

Este rețeta unui desert tradițional născut din mâinile grijulii ale bunicii, care știa cum să îmblânzească orice aluat, oricât de „supărat” ar fi părut la început. Denumirea lor vine de la modul în care se comportă aluatul atunci când îl pui în uleiul încins. Acesta se umflă repede, se răsucește, se desface ici-colo, de parcă ar protesta, făcând bule și coji crocante. Dar din această „furie” se naște ceva minunat o gogoașă pufoasă și rumenă, cu un interior aerat și un gust care te întoarce în timp.

În casele de altădată, aceste gogoși se pregăteau mai ales în zilele de iarnă, când soba trosnea ușor, iar casa mirosea a vanilie și coajă de lămâie. Bunica frământa aluatul într-un lighean mare. Îl acoperea cu un ștergar curat și îi dădea timp „să crească frumos”, cum spunea ea. Apoi ruperea cocoloașelor cu mâna, porționarea lor neuniformă și aruncarea în uleiul fierbinte erau un mic spectacol pentru copii.

Fiecare bucată se transforma diferit, cu personalitate proprie. Unele ieșeau rotunde, altele alungite, unele cu câte o coamă aurie sau o bășică rumenă. Descoperă mai jos rețeta detaliată pas cu pas , pentru a prepara și tu gogoși înfuriate.

Ingrediente 500 g făină

3000 ml apă călduță

30 g zahăr

1 pliculeț drojdie uscată (sau 25 g drojdie proaspătă)

2 linguri ulei

Un praf de sare

Coaja rasă de la 1 lămâie

Esență de vanilie sau rom

Ulei pentru prăjit

Zahăr pudră pentru final.

Mod de preparare Primul pas constă în activarea drojdiei. Într-un bol amestecă drojdia cu zahărul și 3–4 linguri de apă călduță. Lasă compoziția 5 minute, până când devine spumoasă. Cum prepari aluatul pentru gogoși înfuriate Pune făina într-un vas mare. Adaugă sarea, coaja de lămâie și esența, dacă le folosești. Toarnă jumătate din cantitatea de apă, apoi drojdia activată și restul de apă. Amestecă totul cu o lingură de lemn sau cu mâinile ușor unse. Aluatul trebuie să fie moale, aproape lipicios. Așa se formează „furia" caracteristică atunci când ajunge în ulei. Acoperă vasul cu un prosop curat și lasă aluatul 45–60 de minute la cald, până se umflă bine și devine aerat. Pregătește o cratiță adâncă și pune uleiul la încins. Cu mâinile unse cu ulei, rupe bucăți mici de aluat, modelează-le să fie mai întinse și aruncă-le direct în ulei. Nu le modela prea mul, gogoșile înfuriate trebuie să fie neregulate, jucăușe. Lasă-le să se rumenească uniform, întorcându-le din când în când. Se vor umfla, se vor răsuci și vor scoate bule – exact ca în copilărie. Scoate gogoșile pe hârtie absorbantă și pudrează-le cu zahăr cât sunt încă ușor calde. Sunt grozave simple, cu dulceață de prune, de măceșe sau chiar cu miere dacă nu ții post strict. Secrete și variații ale bunicii Dacă vrei gogoși mai aerate, adaugă o lingură de apă minerală în loc de apă normală. Pentru aromă caldă, pune o linguriță de scorțișoară în zahărul pudră. Dacă aluatul este prea tare, adaugă 1–2 linguri de apă. Dacă e prea moale, nu-l îngreuna cu făină; unge-ți mâinile cu ulei și lucrează așa. Aceste gogoși înfuriate sunt, de fapt, o reinterpretare a gogoșilor clasice, doar că aici aluatul este puțin mai moale, mai lipicios, ceea ce îi permite să se deformeze și să prindă acele forme neregulate care le fac atât de simpatice.