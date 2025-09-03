Investiție de 2 milioane de lei în gestionarea deșeurilor la Stoicani și Soloneț / GALERIE FOTO

Satele Stoicani și Soloneț din raionul Soroca au intrat într-o nouă etapă în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. În cadrul proiectului „Management integral al deșeurilor”, finanțat de Oficiul Național de Implementare a Proiectului în Domeniul Mediului (ONIMP) și susținut de Guvern, localitățile beneficiază de investiții importante în valoare totală de 2 milioane de lei.

Angela Micolenco, primara comunei Stoicani, a declarat că, începând cu data de 2 septembrie 2025, gospodăriile din Stoicani și Soloneț au primit 700 de pubele, oferite gratuit, câte două pentru fiecare familie. Tomberoanele sunt de culori diferite: galben și negru – și vor fi folosite deocamdată pentru colectarea obișnuită a gunoiului, care va fi transportat la gunoiștile autorizate. În perspectivă, însă, ele vor servi la colectarea separată a deșeurilor pentru reciclare, ceea ce va aduce comuna mai aproape de standardele moderne de mediu.

Tot în cadrul proiectului, pentru săptămâna viitoare este așteptată livrarea unui tractor multifuncțional dotat cu mai multe utilaje: o remorcă pentru evacuarea deșeurilor, sistem de ridicare a tomberoanelor, mătură mecanică pentru străzi, dispozitiv pentru cosit iarba și o lamă pentru deszăpezire. Astfel, administrația locală va putea să intervină nu doar la evacuarea gunoiului, ci și la întreținerea curățeniei și a drumurilor pe tot parcursul anului.

„Este un pas important pentru comuna noastră. Avem acum condiții mai bune pentru a menține curățenia și pentru a gestiona deșeurile într-un mod mai eficient, cu gândul la viitor și la reciclare”, a menționat Angela Micolenco.


