Celula de Comunicare de Criză desfășoară campania de informare a cetățenilor din raionul Soroca – „Informat – deci, protejat!”, pentru a aduce în atenția comunității informații esențiale pentru siguranța și bunăstarea fiecăruia.

Printre produsele elaborate de Celula de Comunicare de Criză Soroca se numără și o serie de pliante informative care includ reguli de comportament în diverse situații de criză: cutremure, alunecări de teren, inundații, siguranța la scăldat, incendii și protecția în cazul identificării munițiilor neexplodate. Pliantele au fost elaborate în limbile română și romani, pentru a facilita accesul comunității rome la informații utile.

În limbaj accesibil, pliantele oferă sfaturi practice pentru cetățeni și modul în care aceștia pot să se protejeze în astfel de situații de criză. Materialele informative au fost distribuite în cadrul mai multor activități cu copiii, tinerii, adulții, persoanele vârstnice. De asemenea, acestea pot fi distribuite și utilizate și în format digital pentru diverse tipuri de activități cu participarea membrilor comunității.

Celula de Comunicare de Criză (CCC) este o iniţiativă menită să faciliteze colaborarea dintre mass-media, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai autorităţilor publice locale. CCC are rolul de a asigura o comunicare eficientă şi de a furniza informaţii corecte și utile comunităţii în situații de urgență. Această inițiativă este realizată cu sprijinul Uniunii Europene, în parteneriat cu Academia Deutsche Welle din Germania și Asociația Presei Independente.

Inundații

În caz de inundații, te poți salva dacă urci la etaj, acoperiș sau în pod.

Vezi și alte reguli importante:

Incendii

Știi care sunt cele mai importante reguli de siguranță în caz de incendii? Iată una din ele – Ți-au luat foc hainele? Nu fugi! Târăște-te pe jos, rostogolește-te până se stinge.

Distribuie familiei și alte reguli importante:

Cutremur

Cade tencuiala de pe pereți? Se clatină lustrele sau se mișcă vasele? Aceste sunt semnele unui cutremur. Vezi ce să faci în caz de cutremur:

Muniții neexplodate

Orice obiect militar, oricât de vechi sau ruginit, poate exploda! De aceea, NU TE APROPIA! NU LE ATINGE! Sună imediat 112!

Vezi și alte sfaturi de siguranță aici: