EFA câștigă la Glodeni, dar și concurenții nu și-au permis pași greșiți

Etapa cu numărul 19, din Seria Nord a Ligii a 2-a, nu a „descurcat ițele” or, echipele de pe primele trei locuri au câștigat meciurile disputate și rămân pe poziții – adică, urmează doar să vedem care și ce loc o să ocupe în clasamentul final. Să menționăm faptul că, până la finele competiției au mai rămas trei etape și orice este posibil – EFA are două meciuri acasă, cu CF Locomotiva și Atletico și un meci în deplasare, cu FC Țarigrad; FC Zimbru -2 joacă acasă cu CRF Nisporeni-2023 și cu FC Steaua Nordului, iar în deplasare are meci la Edineț, FC Steaua Nordului joacă acasă cu „grănicerii” din Glodeni și „feroviarii” din Ocnița și în deplasare cu FC ZImbru-2. Judecați și singuri cine și ce șanse are, dar…șansele echipe EFA eu lea-și cataloga ca 50 la 50, în cel mai fericit caz ( meciul de la Chișinău dintre echipele de pe locurile I și III, o să fie mai mult decât cap de afiș)

Astfel, în etapa curentă fotbaliștii de la EFA au câștigat meciul din deplasare, la Glodeni, chiar dacă scorul înregistrat a fost unul mai „de fotbal”, dar nu „de hochei”, cum eram obișnuiți. De data aceasta performera etapei este FC Zimbru-2, care nu a dat nici o șansă echipei de pe ultimul loc.

Iată rezultatele tehnice ale etapei: FC Grănicerul – EFA Visoca 1-3 (Mihai Pîslari 37 / Daniel Lungu 20, Vasile Pașa 38, Andrei Stratan 83); Atletico – CF Edineț 0-1 (Serghei Mișcov 74); CF Barsa Ungheni – CF Locomotiva 0-4 (Rostislav Garganciuc 30, 56, Vasile Noroc 55, 59); Bălți-2 – FC Zimbru-2 0-9(Nicolae Sula 2, 9, 57, Nichita Covali 23, 89, Radu Lucian 41, Marius Curoș 67-penalty, Bogdan Brînzaniuc 71, Stelian Trifan 80); CRF Nisporeni-2023 – FC Steaua Nordului 2-5 (Gheorghe Popov 70-autogol, Denis Gurdiș 80 / Dumitru Maga 2, Cristian Obadă 41, Alexandr Ceavdari 44, Serghei Ivanov 56, Cristian Crasnov 68); FC Țarigrad – FC Olimpia 3-1 (Mihail Burlac 17, Valentin Fedco 46, 67 / Ivan Cupțov 74-penalty). În minutul 36 Dmitri Orlov (FC Olimpia) n-a transformat un penalty

Clasamentul la zi se prezintă astfel:

În etapa cu numărul 20 EFA, după cum am menționat, joacă acază cu CF Locomotiva, FC Zimbru-2 are meci ușor cu „lanterna roșie”, iar FC Steaua Nordului joacă în compania penultimei clasate. În celelalte meciuri se întâlnesc FC Olimpia – Atletico, Bălți-2 – CF Edineț și CF Barsa – FC Țarigrad. (Dan AOLEI)