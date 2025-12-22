„Economisește energia – plătește mai puțin”:  Guvernul Republicii Moldova a lansat campania națională de informare

Guvernul Republicii Moldova a lansat campania națională de informare „Economisește energia – plătește mai puțin”. Campania oferă cetățenilor și agenților economici resurse informaționale utile publicate de către Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Energie Durabilă, care se referă la reducerea consumului de energie și a cheltuielilor, contribuind totodată la protejarea mediului.

Inițiativa promovează recomandări practice pentru optimizarea consumului de energie și face parte din eforturile Guvernului de a încuraja responsabilitatea energetică.

CU PAȘI MICI SPRE ECONOMII MARI

Sfaturi simple pentru a reduce consumul:



Adaptează gradul de iluminare la nevoile tale și economisești energie. Până la 30% din consumul total de energie este utilizat pentru iluminarea locuinței.

Optează pentru corpurile de iluminat cu senzori de mișcare – o modalitate prin care poți economisi energie atunci când nu te afli în încăpere.

Folosește scările în locul liftului. Poți face mișcare, economie și, în același timp, poți contribui la un mediu mai sănătos.

Menține electronicele într-o stare bună de funcționare, astfel acestea funcționează eficient și nu consumă mai multă energie electrică decât ar trebui.

Încărcaţi la maximum maşina de spălat rufe. Spălând mai multe haine în acelaşi timp, economisiţi energie şi apă.

Stinge lumina în spațiile și încăperile unde aceasta nu e strict necesară.

Optimizează consumul de energie electrică folosind modul de ecomisire al aparatelor electrice și evitând utilizarea modului stand-by.

Înlocuiește becurile clasice cu cele de tip LED care consumă de până la 5 ori mai puțin.

Asigură – te că țevile sunt izolate, deoarece aproximativ 15% din consumul total de energie este utilizat pentru încălzirea apei.

Aerisește periodic caloriferele și nu amplasa mobilier în apropierea acestora pentru a încălzi locuința eficient și a evita consumul inutil de energie.

Asigură mentenanța periodică a sistemului de încălzire. Astfel, locuința se va încălzi în mod eficient și vei reduce consumul de energie.

Evită, pe cât posbil, să deschizi ușa cuptorului atunci când gătești, pentru că astfel se pierde o cantitate mare de căldură,iar consumul de energie crește.

Evită să oprești centrala termică. Altfel locuința se va răci, iar ulterior pentru a o reîncălzi consumul de energie va fi mai mare.

Automatizează procesul de încălzire al casei și scade semnificativ factura de încălzire și energie electrică. De exemplu, poți seta termostatul pe o temperatură mai joasă atunci când lipsești de acasă mai multe ore.

Utilizează un capac la prepararea bucatelor pe aragaz. Căldura se va păstra în interiorul vasului, iar mâncarea se va găti mai repede, cu un consum de energie redus.

Reduce temperatura ambientală la 16°C atunci când pleci de acasă pentru mai mult de 24 de ore. Dacă perioada în care ești plecat depășește 2 zile, poți reduce temperatura la 8°C, urmând să revii la parametri inițiali la întoarcerea acasă.

Fiecare grad în minus la termostatul tău inteligent poate reduce consumul cu până la 5% pe timp de iarnă.

Instalează un cap de duș cu debit scăzut și valoarea facturilor tale va fi vizibil mai mică. Astfel o familie formată din 4 membri poate economisi anual 160.000 de litri de apă.

Izolează conductele de apă caldă. Vei primi apă caldă mult mai repede, plus că eviți risipa de apă în timp ce se încălzește.

Spălă vasele imediat ce s-au murdărit, întrucât astfel, vei consuma mai puţină apă şi, în plus, îți vei uşura munca.

Nu lăsa robinetul deschis în timp ce te speli pe dinți sau bărbierești (în cazul bărbaţilor). Un robinet lăsat deschis timp de o oră poate consuma până la 250 l de apă.

Reduce presiunea apei. Dacă vei reduce presiunea de la robinet, vei obține exact aceleași rezultate, însă vei economisi zeci de litri de apă săptămânal.

Preferă duşurile în locul băilor în cadă. De fiecare dată când faci baie în cadă consumi aproximativ 350 de litri, spre deosebire de un duş care presupune un consum de numai 160 de litri.

Alege sa faci duș în loc de baie. În medie, pentru o baie folosești de 4 ori mai multă apă și energie electrică, lucru care, cu siguranță, este vizibil în facturile de la sfârșit de lună.

Închide duşul după ce te săpunești şi repornește-l atunci când vreai să te clătești. Cu un duş de doar 4-5 minute vei economisi până la 1.000 de litri pe lună. Oprește apa în timp ce te şamponezi şi salvează până la 150 de litri pe lună.

Fierbe doar cantitatea de apă necesară. Aparent pare un gest nesemnificativ, însă în timp contează enorm pentru economisirea lichidului vital pentru planetă.

Evită să folosești carburant cu cifră octanică mai mare

Verifică filtrele de carburant și de aer

Evită să oprești motorul la semafor

Încearcă să nu lași mașina la ralanti mai mult de un minut

Evită un stil de condus agresiv

Nu utiliza frâna încontinuu când mașina merge la vale

Evită să îți sprijini piciorul pe pedala de frână

Nu rula cu geamurile deschise

Folosește pilotul automat

Golește portbagajul de lucruri inutile

Nu supraalimenta rezervorul

Folosește frâna de motor

Selectează treapta de viteză corectă

Umflă corect anvelopele

Adoptă un pasager

PROGRAMUL RABLA PENTRU ELECTROCASNICE

Peste 500 de mii de familii vulnerabile din Moldova vor primi vouchere pentru inlocuirea electrocasnicelor uzate.

„Rabla pentru electrocasnice” oferă oportunitatea familiilor vulnerabile să-și reducă cheltuielile în factură pentru energie electrică prin înlocuirea electrocasnicelor vechi cu echipamente noi și eficiente din punct de vedere energetic.