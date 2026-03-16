Doi bărbați, din motivul unei pretinse datorii, au împușcat „datornicul” și l-au aruncat peste drum de cimitir

Oficiul Briceni al Procuraturii Edineț anunță despre plasarea în arest pe un termen de 30 de zile a doi bărbați, acuzați de omor. Încheierea a fost pronunțată la 16 martie 2026 de către judecătorul de instrucție, la demersul procurorilor de la Briceni, informează procuratura.md.

Potrivit învinuirii, la data de 21 februarie 2026, noaptea, cei doi, fiind la domiciliul unuia din acuzați, în urma unei cerți cu victima (un bărbat de 39 de ani ) din motivul unei pretinse datorii, au decis să se răfuiască cu ultimul. Unui din acuzați a luat de sub pat arma de vânătoare, deținută ilegal și a efectuat o împușcătură în regiunea cutiei toracice pe stânga a bărbatului (regiunea inimii), în rezultatul cărui fapt, ultimul a decedat pe loc.

Ulterior, prin înțelegere prealabilă cu cel de al doilea acuzat, au luat corpul neînsuflețit, l-au urcat într-un autoturism și l-au transportat în orașul Lipcani, vis-a-vis de cimitirul orășenesc, unde l-au aruncat pe marginea râului Medveja. Corpul victimei a fost descoperit abia la 11 martie 2026, fiind imediat pornită o urmărire penală de către polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Briceni, sub conducerea procurorilor de la Briceni. În urma acțiunilor de urmărire penală, au fost identificați și reținuți făptuitorii. Aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitive.