Disco în aer liber pentru generațiile ’80–’90 la Soroca: „Eleganța vârstei – ediție de vară”

Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca invită toți iubitorii muzicii retro să participe la o petrecere de neuitat — Discoteca anilor ’80–’90, în cadrul evenimentului „Eleganța vârstei – ediție de vară”.

Sâmbătă, 28 iunie 2025, începând cu ora 18:00, Parcul „Mihai Eminescu” din Soroca se va transforma într-o veritabilă scenă disco, unde eleganța și ritmul se vor împleti în pași de dans. Sub sloganul „Eleganța nu are vârstă – are ritm!”, participanții sunt invitați să danseze în aer liber, cu stil, farmec și bună dispoziție. Atmosfera va fi animată de hituri cunoscute ale decadelor ’80 și ’90, iar distracția va fi garantată pentru toți cei care vor să retrăiască magia tinereții prin muzică și dans. Evenimentul este dedicat în special generațiilor mature, dar este deschis tuturor celor care iubesc energia vibrantă a acelor vremuri. Intrarea este liberă, iar buna dispoziție – obligatorie!