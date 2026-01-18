Fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un metabolism mai sănătos și mai echilibrat

De către
OdN
-
0
23

Un studiu realizat în Turcia arată că fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un metabolism mai sănătos și mai echilibrat decât cei care nu o urmează. Cercetătorii au analizat 48 de fumători cu vârste între 18 și 55 de ani, jumătate dintre ei consumând alimente specifice pentru dieta mediteraneană, bogată în fructe, legume, pește, ulei de măsline și leguminoase.

Analizele genetice au arătat că fumătorii care nu respectau dieta aveau activitate crescută a genelor implicate în metabolizarea zaharurilor, grăsimilor și aminoacizilor, semn că organismul lor era mai stresat și mai predispus la dezechilibre metabolice.

În schimb, cei care urmau dieta mediteraneană prezentau un metabolism mai eficient, cu o utilizare mai bună a energiei și mai puțin stres oxidativ – factor care poate afecta sănătatea inimii și a vaselor de sânge.

Pe lângă efectele asupra metabolismului, studiul a arătat că fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un indice de masă corporală mai scăzut și fumau mai puține țigări pe zi.

Dieta mediteraneană pare să modereze efectele negative ale fumatului asupra metabolismului, reducând stresul oxidativ și favorizând căi metabolice mai eficiente.

Autorii cercetării subliniază că adoptarea unui stil alimentar sănătos poate reduce unele dintre efectele negative ale fumatului, dar renunțarea la țigări rămâne cea mai importantă măsură pentru sănătate.

SURSA: mediafax.ro


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCurs valutar, 18 ianuarie 2026: euro costă 19 lei și 91 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 12 bani.
Articolul următorÎmbătrânirea sănătoasă depinde de calitatea vieții pe măsură ce înaintezi în vârstă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.