Într-o piață în schimbare, conexiunile definesc rezultatul

De la volatilitate la oportunitate – EuroGrainExchange 2026 creează spațiul pentru dialog real, claritate a pieței și parteneriate strategice

Cea de-a patra ediție a EuroGrain Exchange are loc într-un moment în care piețele globale de cereale și semințe oleaginoase sunt din ce în ce mai mult modelate de tensiunile geopolitice, rutele comerciale perturbate și volatilitatea persistentă a prețurilor – de la Marea Neagră până în Orientul Mijlociu. În acest context, evenimentul va reuni comunitatea agrobusiness la București în perioada 23-24 aprilie 2026.

Cu un accent puternic regional, pe Marea Neagră, Europa Centrală și de Est și pe coridorul Dunării, discuțiile vor evidenția rolul în evoluție al unor hub-uri cheie de export, cum ar fi CVB (Constanța-Varna-Burgas) și POC (Pivdenny-Odessa-Cernomorsk), precum și influența regiunii asupra formării prețurilor internaționale.

Perspective de piață oferite de cei care conduc comerțul cu cereale

În centrul ediției din 2026 se află însă vocea expertizei aplicate – o listă solidă de speakeri care aduc perspective complementare, experiență directă pe piață și capacitatea de a conecta analiza globală cu realitățile comerciale regionale.

Arnaud Petit (IGC) va oferi o perspectivă globală asupra echilibrului dintre cerere și ofertă, punând la dispoziția participanților date consolidate și previziuni internaționale esențiale pentru înțelegerea poziționării Mării Negre în contextul global.

Din domeniul analizei de piață și formării prețurilor, Masha Belikova (Fastmarkets) va contribui cu perspectiva asupra dinamicii prețurilor și a rolului regiunii Mării Negre în ecosistemul global de referință. Artem Hammerschmidt (Cefetra Group, Țările de Jos) va aduce o combinație valoroasă de analiză avansată și experiență comercială directă, oferind o viziune aplicată asupra riscurilor și oportunităților comerciale.

Din perspectiva comerțului internațional cu mărfuri agricole, Cesar Soares (Cesar Augusto Soares, Elveția) și Sebastien Henry (Agria Suisse Commodities) vor împărtăși experiență practică privind fluxurile comerciale și managementul riscurilor. Din zona comercială regională, Sergey Doskach (Vimeksim Serbia/Kreis V Elveția) va aduce perspectiva Balcanilor asupra competitivității și integrării logistice, Marcin Chim (SIGRUM/BST Brokers, Polonia) va discuta despre rolul țării sale ca punte de legătură între comerțul cu cereale din Est și Vest, iar Anda Zabava (Cargill, România) va prezenta o viziune globală asupra integrării lanțului de aprovizionare și a strategiilor comerciale multinaționale. De asemenea, Ibrahim Demirayak (Prime Trading, Turcia) va aduce în prim-plan rolul țării sale ca punte între Asia și Orientul Mijlociu.

Din domeniul comercial bulgar, Petar Dimitrov (Agricore, Bulgaria) va aborda competitivitatea exporturilor și rolul porturilor CVB, iar Todor Stoykov (BAGFT, Bulgaria) va oferi o imagine de ansamblu asupra tendințelor și evoluțiilor pe piața bulgară. Nu în ultimul rând, Andrei Hanganu (Oliva Grains, România) va evidenția faptul că România este o zonă-tampon pentru semințe oleaginoase din Balcani, în timp ce Nina Teleaga (Agrocereale/Rusagro-Prim, Moldova) va vorbi despre provocările reale ale exporturilor de cereale din Moldova.

Vocea procesatorilor și a utilizatorilor industriali este reprezentată de John Daskalakis (Soya Hellas, Grecia), care va analiza cererea regională și impactul asupra fluxurilor comerciale, iar Iani Adrian Chihaia (ANFNC, România) va discuta despre transformarea sectorului furajelor pentru animale.

Perspectiva producătorilor este susținută de Victor Rombaut (Agro Tsar Petrovo, Bulgaria), care va aborda impactul condițiilor climatice și al costurilor asupra fermierilor. Din România, Dragoș-Costin Telehuz (Telehuz Agriserv) va contribui cu experiență directă în producție și comerț, oferind o perspectivă pragmatică asupra realităților locale.

Din domeniul de media specializată și de analiză regională, Namik Kemal Parlak (Miller Magazine, Turcia) va oferi context asupra tendințelor din industria de prelucrare și morărit, iar componenta de inovare și tehnologie este susținută de Carolina Ferreira (Octopusbot, Australia), care va arăta cum instrumentele digitale, și în special inteligența artificială, pot redefini prognoza culturilor.

Speakerii care vor fi prezenți la EuroGrain 2026 vor acționa ca un liant pentru a crea interacțiuni și noi oportunități de colaborare între comercianți, procesatori, producători, furnizori de servicii logistice și reprezentanți ai instituțiilor relevante, oferind vizibilitate strategică și acces imediat către factorii de decizie.

O agendă construită în jurul întrebărilor actuale ale pieței

Agenda EuroGrain Exchange 2026 este construită în jurul unor întrebări reale pe care mulți dintre noi ni le adresăm deja cu privire la direcția în care se îndreaptă piața cerealelor. Nu este doar o succesiune de prezentări, ci o invitație la reflecție și dialog, într-un moment în care deciziile trebuie luate cu mai multă claritate ca oricând.

Prima sesiune se va concentra pe Macroeconomia globală, analiza cerealelor și a semințelor oleaginoase pentru 2026 și perspective. Viitorul alimentelor și al comerțului. Subiectele abordate vor include echilibrul dintre cerere și ofertă, rolul principalilor exportatori din regiunea Mării Negre, dinamica pieței uleiurilor vegetale și modul în care inteligența artificială începe să influențeze estimările de producție și previziunile recoltei. Această sesiune este concepută pentru a oferi o înțelegere mai clară a contextului mai larg în care funcționează piața cerealelor astăzi.

A doua sesiune a agendei se concentrează pe Economia Lanțului de Aprovizionare. Provocări majore. Ne-am „pierdut în traducere”?, cu accent pe provocările din ce în ce mai complexe din comerțul cu cereale din zona Mării Negre și a Mediteranei. Schimbările climatice, presiunile logistice și evoluția cererii în Orientul Mijlociu și Asia ne obligă să regândim modul în care comunicăm, negociem și colaborăm. Întrebarea „Ne-am pierdut în traducere?” deschide un dialog sincer despre adaptare și coerență pe piață.

În a treia secțiune, accentul se mută pe Europa Centrală și de Est, Balcani și Dunăre – cel mai mare furnizor european de cereale și semințe oleaginoase. Vor fi explorate rolul strategic al României, Bulgariei, Serbiei, Poloniei și Republicii Moldova în fluxurile regionale și internaționale, interdependența dintre producție, infrastructură și export, precum și vulnerabilitățile logistice care pot influența competitivitatea întregii zone. De la capacitatea portuară și transportul dunărean, la coordonarea regională și managementul riscurilor, discuția își propune să aducă la aceeași masă producătorii, comercianții și operatorii logistici pentru a identifica soluții practice și sustenabile.

Locul unde agribusiness-ul se conectează — și evoluează

Dincolo de teme, grafice și analize, EuroGrain Exchange 2026 este, mai presus de toate, despre oameni. Despre acele conversații care încep într-o sală de conferințe și continuă în mod natural la o cafea, despre schimburi de idei care aduc claritate și despre întâlniri care pot deschide noi direcții în afaceri.

Atmosfera evenimentului este concepută astfel încât dialogul să fie autentic și accesibil, iar interacțiunile să fie reale, nu formale. Indiferent dacă vă revedeți cu vechi parteneri sau întâlniți profesioniști din alte piețe pentru prima dată, fiecare discuție are potențialul de a construi încredere și de a crea punți între diferite regiuni și perspective.

Dacă simțiți că 2026 va fi un an în care conexiunile potrivite pot face diferența, vă invităm să faceți parte din această comunitate. EuroGrain Exchange este locul unde prinde contur networking-ul de calitate – și unde conexiunile evoluează în parteneriate pe termen lung, la nivel regional și internațional.

Detalii importante

23-24 aprilie 2026 Locație: București, Centrul de Congrese al Hotelului Radisson Blu

București, Centrul de Congrese al Hotelului Radisson Blu Înregistrare: eurograinevents.com

Pentru mai multe informații, contactați:

Email: registrations@eurograinevents.com / office@eurograinevents.com