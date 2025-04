De ce are prosopul tău o linie ciudată? Răspunsul care a aprins internetul

Una dintre ele a explodat recent pe rețelele de socializare, unde un utilizator aparent plictisit, dar extrem de curios, a pus o întrebare simplă și, totuși, cu un puternic potențial de virale: „De ce are prosopul o linie ciudată pe el?”

Ce a urmat? Un val neașteptat de reacții, glume, teorii, dar și răspunsuri extrem de serioase. Internetul a luat foc, iar lumea a descoperit că, de fapt, acel mic detaliu aparent nesemnificativ are un nume, un scop și o poveste.

Linia de pe prosop: o controversă neașteptat de captivantă

Bune prosoape

Știm, pare banal. Adică, serios acum… cine se gândește la un prosop mai mult decât la funcția lui principală? Îl folosești, îl speli, îl pui la loc. Repetă. Până se uzează. Apoi îl transformi în cârpa de praf și-ți iei altul. Dar odată ce cineva a pus reflectorul pe acea linie discretă care traversează la un moment dat prosopul, cu toții ne-am dat seama că… da, chiar are o linie. Și nu doar una, ci două, la capete.

Unii au glumit spunând că este „linia care desparte zona feței de zona fundului” – ca să știi ce parte ai folosit unde, în cazul în care vrei să o eviți la următoarea utilizare. Alții au mers mai departe și au botezat-o „linie de viteză” – ca să usuce mai repede, evident! Iar teoriile conspirației? Prezente, cum altfel: unii chiar au sugerat că e un cod secret implementat de marile corporații pentru a ne manipula preferințele de spălare…

Dar, dincolo de glume, lumea chiar voia să afle adevărul.

Răspunsul simplu și șocant: se numește „dobby border”

Da, are un nume oficial. Nu e un simplu design la mișto. Nu e o invenție a IKEA sau o strategie de branding. Linia aceea, care pare doar o bandă textilă puțin diferită ca textură, este cunoscută în industria textilă sub numele de „dobby border” – și are mai multe funcții decât ai putea crede.

Bune prosoape

„Towel Hub”, una dintre cele mai cunoscute surse în materie de textile hoteliere și industriale, explică foarte clar: dobby border-ul nu e acolo doar pentru estetică, ci joacă un rol esențial în durabilitatea și funcționalitatea prosopului.

Întărește prosopul și previne destrămarea

Una dintre cele mai importante calități ale unui prosop este absorbția. Dar ca să ai un prosop care absoarbe bine apa, trebuie să găsești echilibrul perfect între grosime și densitate. Aici intervine dobby border-ul, care acționează ca o barieră structurală. El întărește marginile prosopului și previne ca acestea să se destrame după numeroase spălări.

Ai observat vreodată că vechile prosoape ieftine încep să se „deșire” la capete? De multe ori, acelea nu au o margine dobby bine lucrată sau deloc. Acum știi de ce.

SURSA: mgnews.ro