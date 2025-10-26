Cum îndepărtezi rapid etichetele de pe sticle

Unul dintre cele mai comune lucruri în case sunt sticlele sau borcanele cu etichete. Le vei găsi în toate familiile. Și este că, în loc să le arunce după cea originală, mulți decid să o refolosească în moduri diferite. Cu toate acestea, cel mai greu este să îndepărtezi eticheta fără a lăsa nicio urmă pe obiect. Pentru aceste cazuri, aici vă împărtășim trucuri de casă, astfel încât să le puteți elimina.

Cum dezlipești etichetele de pe sticle

Unul dintre obiectele pe care le vedem de obicei în colțurile casei noastre sunt sticlele de sticlă, fie că achiziționăm sucuri, siropuri, băuturi răcoritoare sau alcool.

Cei mai mulți dintre oameni nu găsesc niciun folos pentru aceste recipiente și, dacă nu le aruncă, le strâng în debara.

Alți oameni aleg să recicleze sticlele pentru a le transforma în vaze, pahare și multe alte meșteșuguri. Cu toate acestea, cel mai dificil pare a fi să scoți etichetelor lipite de pereții sticlelor.

Vestea bună este că internauții au descoperit câteva trucuri de casă, care te vor ajuta să rezolvi această problemă. Iată ce trebuie să faci ca să dezlipești etichetele de pe sticle, fără să zgârii materialul.

Trucul genial care te ajută să scapi de etichetele lipicioase

Pentru început, vei lua o găleată în care vei pune toate sticlele ale căror etichete dorești să le îndepărtezi. Umple fiecare sticlă cu apă fiartă și toarnă excesul în găleată.

După numai câteva secunde, vei scufunda sticlele sau borcanele în apă, timp de 10 minute. După ce a expirat timpul, scoate fiecare recipient cu ajutorul unei cârpe și golește apa care se află înăuntru.

Odată ce sticlele sunt goale, vei începe să îndepărtezi, ușor, etichetele cu degetele, fără ca reziduurile să adere de recipiente. Ai grijă să nu zgârii sticla.

În cazul în care mai găsești reziduuri pe pereții sticlelor, tot ce trebuie să faci este să scufunzi, din nou, recipientele în apă, preț de câteva minute, și apoi să le freci cu o cârpă pentru a le îndepărta complet.