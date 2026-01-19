Cu un consum anual peste 14 litri de alcool pur pe cap de locuitor, Republica Moldova este fruntașă în lume

Republica Moldova rămâne, din păcate, printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, chiar dacă în ultimii ani a mai coborât câteva poziții și pare că situația s-a îmbunătățit ușor. Potrivit datelor „World Population Review” pentru anul 2025, în țară se consumă anual peste 14 litri de alcool pur pe cap de locuitor: o cifră care ne menține în topul mondial la acest capitol, scrie stiri.md cu trimitere la 1TV.

„La momentul actual, sunt 42.650 de persoane dependente de alcool care sunt la supraveghere ori au beneficiat de tratament împotriva alcoolismului. Alcoolismul, în primul rând nu este pur și simplu un fenomen socio-cultural, este recunoscut ca o boală, o tulburare psihică și necesită o abordare și un tratament integrativ. Fie tratament medicamentos, fie tratament psihoterapeutic, fie reabilitarea psihosocială”, a menționat medicul psihiatru-narcolog Ana Constantinova.