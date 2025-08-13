COVID-19: Soroca raportează situație sub control

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat că, în perioada 4–10 august 2025, în Republica Moldova au fost confirmate 248 de cazuri noi de COVID-19. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de săptămâna anterioară, când s-au înregistrat 116 cazuri, și față de acum două săptămâni, când au fost raportate doar 78 de cazuri.

O atenție specială este acordată cazurilor în rândul copiilor. În ultima săptămână, 67 de copii cu vârsta de până la 14 ani au fost confirmați cu infecția, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 60% față de săptămâna precedentă.

În raionul Soroca, situația este mult mai liniștită. Doar un copil de un an și jumătate este internat cu COVID-19, iar altul s-a adresat la medic, dar nu a necesitat spitalizare.

Reiterăm că vaccinarea împotriva COVID-19 rămâne a fi cea mai eficientă metodă de a evita cazurile grave de boală și deces.


