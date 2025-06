Constantin Cheianu, Nicolae Botgros și Marcel Spatari aderă la PAS

Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, maestrul Nicolae Botgros, Constantin Cheianu și Maria Acbaș, o antreprenoare din Comrat, aderă la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut astăzi, 16 iunie, în cadrul unei conferințe de presă.

„La toamnă ne așteaptă niște alegeri cruciale. Am mai spus-o și anterior, dar chiar așa e. La 28 septembrie vom decide soarta de mai departe a Republicii Moldova. Aici nu vorbim de PAS, ci de viitorul țării și al tuturor moldovenilor. Moldova are șanse reale de a deveni o țară dezvoltată, unde legea e în capul mesei și care nu poate fi amenințată și șantajată de nimeni. Suntem mai aproape de a lăsa o moștenire bună copiilor noștri, iar pentru aceasta trebuie să câștigăm aceste alegeri”, a declarat Igor Grosu la începutul conferinței de presă, transmite stiri.md

În context, maestrul Nicolae Botgros, antreprenoarea de succes din Comrat Maria Acbaș, scriitorul și jurnalistul Constantin Cheianu și fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, au decis să-și unească forțele în alegerile parlamentare ce urmează.

„Încetișor, noi vom face ceea ce putem face. Noi am arătat deja aproximativ ceea ce putem face. Trebuie să punem umăr la umăr, pentru a face țara mai frumoasă, pentru a aduce în Moldova oameni de valoare. Consider că ceea ce fac eu acum este un pas valoros. Pe 28 septembrie noi trebuie să ne alegem drumul corect, pentru a ajunge acolo unde trebuie. Vrem să aducem acasă Europa, să trăim frumos, să avem de lucru. Vă îndemn pe toți să facem lucruri minunate, frumoase”, a spus Nicolae Botgros.

„Mă bucur să fiu aici astăzi și să prezint neamul găgăuz. Dacă noi vrem să schimbăm cu adevărat ceva, noi trebuie să discutăm, să fim uniți, să nu împărțim oamenii pe moldoveni, găgăuzi sau români. Găgăuzia vrea un viitor mai bun, vrea în UE”, a spus Maria Acbaș.

„Ca și mulți alți colegi de-ai mei, scriitori, jurnaliști, am simțit că toate revoluțiile au început mai întâi în cuvinte, apoi s-au săvârșit și în realitate. Totodată, am simțit și limitele pe care le impune cuvântul. La un moment dat, oricât ai insista, mai ai nevoie de ceva. În țară s-ar putea întâmpla lucruri mai grave decât furtul miliardului. Am putea să ne alegem cu un furt de țară. Sunt convins că asta se poate întâmpla la toamnă, în urma alegerilor parlamentare. Am profunda convingere că doar o majoritate parlamentară PAS ne poate asigura și feri de o catastrofă națională”, a menționat Constantin Cheianu.

„Atunci când mergem în alegeri, facem bilanțul anilor care s-au scurs și nu trebuie să ne oprim în procesele care au început, ci trebuie să le ducem la capăt. Tocmai de aceea, am acceptat propunerea PAS de a face parte din echipă pentru următorul mandat, pentru a face parte din lista electorală. Am încrederea că PAS își va confirma cele două valori pe care le promovează: acțiunea, prin reforme concrete și un proces rapid de integrare europeană, și solidaritatea – prin incluziunea tuturor. Trebuie să continuăm ceea ce am început”, a spus ex-ministrul Marcel Spatari.

Potrivit lui Igor Grosu, în patru ani, prin câte greutăți a trecut Republica Moldova, PAS a avut grijă de țară și de oameni. „Chiar și în cele mai complicate momente, banii au fost primordial direcționați pentru cetățeni. Lucrurile care păreau imposibile acum patru ani sunt mai aproape ca niciodată de îndeplinire. Împreună cu acești oameni vom continua aceste lucruri bune pentru ca să nu ne fie frică niciodată de ziua de mâine.”