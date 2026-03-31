CNA: Bunuri de circa 2 milioane de lei, puse sub sechestru într-o săptămână; 10 persoane reținute în dosare de corupție și trafic de influență

De către
OdN
-
0
75

 Bunuri în valoare de circa 2 milioane de lei au fost puse sub sechestru de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), în cadrul unor dosare ce vizează trafic de ființe umane, escrocherie și vătămarea intenționată a integrității corporale sau a sănătății, scrie anticoruptie.md. Totodată, alte 4 milioane de lei au fost depuse pe conturile trezoreriale ale Centrul Național Anticorupție, potrivit bilanțului instituției pentru săptămâna precedentă.

În aceeași perioadă, ofițerii CNA au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex de trafic și cumpărare de influență în domeniul transportului, care cuprinde 20 de cauze penale. Potrivit anchetei, proprietarul unei rețele de transport ar fi perceput mită de la alți transportatori, promițând că va interveni pe lângă funcționari publici pentru ca aceștia să ignore eventualele încălcări și să nu efectueze controale în timpul transportării mărfurilor, coletelor și pasagerilor.

În urma perchezițiilor efectuate în acest dosar, 10 persoane au fost reținute, iar oamenii legii au ridicat mijloace bănești în diferite valute, în sumă totală ce depășește echivalentul a 120 de mii de euro.

Pe dimensiunea judiciară, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința unei foste viceministre a Finanțelor, găsită vinovată de corupere pasivă și corupere activă. Instanța i-a stabilit o pedeapsă de 9 ani de închisoare în penitenciar pentru femei, o amendă de 450 de mii de lei și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 12 ani.

În total, pe parcursul săptămânii, ofițerii anticorupție au inițiat 32 de cauze penale noi, iar opt persoane reținute în dosare gestionate de CNA se află în prezent în instituții penitenciare.


  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.