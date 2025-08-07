Cetățenii moldoveni stabiliți în Franța vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 6 august, semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze în domeniul securității sociale, semnat la Paris la 10 martie 2025 – un pas important pentru ca drepturile prevăzute în acord să poată fi puse în practică.

Pentru prima dată, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș și pensii de invaliditate, informează mfa.gov.md

Ce prevede acordul:

Recunoașterea stagiului de cotizare și a contribuțiilor achitate în ambele țări;

Plata directă a pensiei, indiferent unde locuiește beneficiarul;

Fără drumuri inutile — cererile vor putea fi depuse din țara de reședință;

Colaborare directă între autoritățile din Moldova și Franța;

Evitarea dublei contribuții pentru cei care lucrează temporar în celălalt stat.

Acordul va intra în vigoare la scurt timp după finalizarea procedurilor interne de aprobare a Aranjamentului tehnic de către partea franceză.