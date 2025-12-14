Ceban și-a făcut testul antidrog: Toți conducătorii politici trebuie verificați

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a efectuat un test antidrog rapid, iar rezultatul a fost negativ. Edilul a atras atenția asupra faptului că astfel de teste sunt greu de găsit în Republica Moldova, menționând că a reușit să procure unul cu sprijinul medicilor.

Ion Ceban a subliniat că, spre deosebire de alte state, unde testele antidrog pot fi achiziționate liber din farmacii, în Moldova părinții nu au această posibilitate, deși astfel ar putea testa copiii acasă, fără a fi necesară deplasarea într-o instituție medicală și parcurgerea unor proceduri mai complexe, transmite stiri.md.

În acest context, primarul a făcut referire la declarațiile ministrului Sănătății, potrivit cărora un număr mare de persoane evită să se adreseze pentru tratament din cauza rușinii.

Totodată, edilul a menționat că așteaptă opiniile părinților pe acest subiect și a atras atenția asupra situației pe care o consideră alarmantă privind răspândirea, vânzarea și consumul de droguri în ultima perioadă. Potrivit lui Ion Ceban, politicile statului în acest domeniu ar trebui revizuite, cu accent pe prevenire, comunicare, înăsprirea pedepselor și acțiuni coordonate între instituții.

Primarul a declarat că primul pas ar fi recunoașterea existenței acestei probleme în societate, subliniind că sănătatea copiilor și tinerilor este în pericol. În același context, Ion Ceban a afirmat că, după unele declarații pe care le-a calificat drept neinspirate venite inclusiv din zona guvernării, consideră că testarea antidrog ar trebui să fie efectuată și de persoanele care dețin funcții importante în stat, pentru a da un exemplu public.

