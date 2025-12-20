„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi

O evreică născută în Lituania a ajuns să fie considerată „cea mai periculoasă femeie din America” la începutul secolului XX. I se spunea „Emma cea roșie” și era o anarhistă socialistă, un pionier al susținerii libertății sexuale și a controlului sarcinii. A fost deportată în Uniunea Sovietică.

La începutul secolului XX, o femeie de 49 de ani a pus pe jar autoritățile din Statele Unite. Se numea Emma Goldman și a fost etichetată de către președintele american J. Edgar Hoover, dar și de către agenții FBI, drept „cea mai periculoasă femeie din America". Și asta după ce Goldman a predicat anarhismul și socialismul cu atâta putere de convingere încât a strâns grupuri întregi de susținători. Ba chiar asasinul unui președinte american spunea că a fost inspirat de discursurile pasionale ale Emmei Goldman, poreclită și „Emma cea Roșie", una dintre primele femei din lume care au militat pentru controlul nașterilor, libertatea de exprimare, drepturile femeilor, a libertății sexuale…