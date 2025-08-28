Ce scrie presa străină după discursurile liderilor europeni la Chișinău, de Ziua Independenței

Discursurile președintelui Franței, Emmanuel Macron, și ale premierului Poloniei, Donald Tusk, în limba română, cât și mesajul cancelarului german, Friedrich Merz au atras atenția presei internaționale. Jurnaliștii din România notează, de exemplu, că liderii europeni și-au exprimat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și i-au îndemnat pe cetățeni să nu lase influența Rusiei să revină în țară, marcând un moment istoric de Ziua Independenței.

„Liderii UE își deschid brațele către Moldova, denunțând „minciunile” lui Putin”, a subliniat Politico, iar BBC a scris că „Liderii Franței, Germaniei și Poloniei au călătorit în Moldova pentru a-și exprima sprijinul față de aderarea țării la UE și pentru a avertiza asupra eforturilor „neîncetate” ale Rusiei de a submina această ambiție”.

Publicația franceză Liberation a titrat – „Atacuri masive” – Paris, Berlin și Varșovia fac front comun împotriva lui Putin în Moldova.

„Liderii Franței, Germaniei și Poloniei promit „sprijin” pentru Moldova în fața Rusiei”, subliniază France24.

„Merz, în misiune anti-Putin”, titrează publicația din Germania, Bild. Iar presa din Polonia, precum Interia, scrie că „Donald Tusk a surprins în timpul concertului organizat cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenței Republicii Moldova. În timpul discursului său de pe scenă, la Chișinău, s-a adresat moldovenilor în limba română – limba oficială a țării –, gest care a stârnit entuziasmul cetățenilor adunați în număr mare, dar și al liderilor europeni prezenți pe scenă”.

„Ceremoniile de seară de la Chișinău, la care a participat și Donald Tusk, s-au transformat într-un adevărat spectacol. Discursurile liderilor europeni au entuziasmat zecile de mii de oameni adunați. Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenței Republicii Moldova, au luat cuvântul Donald Tusk, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Publicul a reacționat cu ovații la mesajele lor, iar atmosfera din Piața Marii Adunări Naționale a fost una plină de emoție”, relatează fakt.

„Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, președintele Franței și premierul Poloniei, Donald Tusk, s-au adresat moldovenilor în limba română, când au urcat, marți seară, pe scena din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde s-au adresat cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. De asemenea, și Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a fost prezent la eveniment și a urcat pe scenă”, scrie Gândul. „Moment istoric la Chișinău”, scrie și Mediafax.

Iar Euronews accentuează că liderii europeni au venit în Moldova pentru a transmite un mesaj de solidaritate.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost întâmpinat miercuri seara cu urale și ovații de mulțimea adunată în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde a rostit un discurs integral în limba română, în care și-a manifestat încă o dată susținerea sa pentru integrarea Republicii Moldova în UE, scrie Digi24, menționând că liderul francez a vorbit mai bine de 4 minute în limba română.

Premierul polonez Donald Tusk a surprins, de asemenea, mulțimea adunată în Piața Marii Adunări Naționale de Ziua Independenței, căreia i s-a adresat în limba română. Cancelarul german Friedrich Merz a avut un discurs în limba engleză. În schimb, Merz a publicat un mesaj în limba română pe contul său de X.

