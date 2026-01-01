Care sunt țările care intră ultimele în Noul An?

Țările care întâmpină ultimele Anul Nou sunt situate la est de Kiribati, prima țară care intră în noul an. Din acest motiv, diferența de timp dintre aceste zone și restul lumii este foarte mare.

Mulți consideră că ultimele locuri de pe glob care intră în Noul An sunt Insula Baker și Insula Howland. Ambele se află în Oceanul Pacific și aparțin Statelor Unite. Totuși, aceste insule sunt nelocuite, astfel că nu au loc petreceri sau focuri de artificii.

Prima zonă locuită care întâmpină Anul Nou după restul lumii este Samoa Americană. Aici, anul nou începe la ora 11 dimineața pe 1 ianuarie, ora Regatului Unit, respectiv la ora 13, ora României. În raport cu Kiribati, diferența ajunge la aproape o zi întreagă.

După Samoa Americană urmează alte regiuni din Statele Unite. Hawaii intră mai târziu în Noul An, urmat de Alaska. La final vin zonele aflate pe fusul orar Pacific Standard, precum California și Nevada.

Astfel, în timp ce în unele țări lumea se bucură deja de primele zile din noul an, în aceste regiuni oamenii abia încep numărătoarea inversă. Diferențele de fus orar arată cât de diferit este trăit același moment pe glob.