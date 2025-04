Campania de Paști „Masa Bucuriei” s-a finisat cu succes la Drochia!

Bunătatea ne încălzește, ne învață cele mai importante lecții, ne încurajează în momentele dificile, ne amintește de tot ceea ce este frumos, atunci când lucrurile par pierdute. Fiecare persoană resimte în urma unei fapte bune făcute bucuria de a fi contribuit la binele și fericirea cuiva – cunoscut sau necunoscut, dar care avea nevoie de aceste gest generos.

„Fii bun ori de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil”, – spunea Dalai Lama, într-un celebrul citat. Această afirmație s-a învrednicit de receptivitatea și empatia comunității drochiene, care în acest an a participat pentru prima oară în cadrul Campaniei de Paști „Masa Bucuriei” – o inițiativa, desfășurată la nivel național de Misiunea Socială „Diaconia” în parteneriat cu Banca de Alimente Moldova și cu sprijinul generos al marilor rețele comerciale din întreaga țară.

Pe 12 aprilie curent, în incinta magazinului „Bravo” din orașul Drochia, comunitatea drochiană a dat dovadă de solidaritate și implicare în cadrul Campaniei „Masa Bucuriei”.

Colectarea de produse alimentare a implicat, în intervalul de ore 10:00-20:00, voluntari din tot raionul. Tinerii entuziaști ai Consiliului Raional al Tinerilor Drochia, ghidați de președinta Adriela Bejenari, dar și tineri ai Consiliilor Locale din localitățile raionului, au demonstrat un spirit de echipă inegalabil, contribuind prin implicare activă, responsabilitate și dedicare, în buna desfășurare a campaniei. Având deja o frumoasă experiență în multe campanii de caritate, alături de angajații structurii asistență socială, au distribuit pliante informative și pungi speciale pentru colectarea donațiilor, încurajând cumpărătorii să ofere din produsele alimentare procurate, pentru persoanele vulnerabile din raionul Drochia.

Misiunea Socială „Diaconia”, ca organizator al acestei campanii, a asigurat o bună desfășurare, prin coordonarea acestei acțiuni caritabile, grație mobilizării exemplare a voluntarilor. Magazinul „Bravo” a fost partener responsabil, oferind cooperare, dar și spațiu de amplasare a coșurilor pentru donații.

Doamna Ludmila Melinti, administratoarea AO „MELAVISA” și părintele Ghenadie Goncear, au fost alături de echipa locală de voluntari, susținând frumoasa inițiativă, prin gestionarea eficientă a acțiunii de caritate. Un ajutor substanțial au oferit tinerii voluntari de la Centrul de Creație a Copiilor Drochia, directoare Tamara Cucuietu, care au fost ghidați de Olga Goncear, fiind prezenți pe toată perioada de donație a produselor, oferind suportul necesar.

În a doua zi, pe 13 aprilie, aceste donații fiind livrate în incinta Centrului de Creație Drochia, urmau să fie repartizate, conform listelor familiilor nevoiașe. Angajații Structurii Teritoriale Asistență Socială Drochia, în frunte cu șefa Gabriela Cumpătă, în calitate de voluntari au distribuit produsele în pungi, pentru fiecare familie vulnerabilă în parte. Au oferit ajutorul necesar și tinerele voluntare de la CRT, Alexandra Moldovan și Gabriela Bejan, care au fost activ implicate și în prima zi, alături de alți colegi voluntari.

În cadrul Campaniei de caritate „Masa Bucuriei” s-a colectat 1000 kg de produse alimentare, destinate persoanelor social vulnerabile, care vor fi distribuite în preajma sărbătorilor pascale, în peste 100 de familii vulnerabile din raionul Drochia.

„Împreună cu Diaconia am organizat Campania „Masa Bucuriei”, colectând peste 100 pungi cu producte pentru familiile vulnerabile din raionul Drochia, – a menționat administratoarea AO „MELAVISA”, Ludmila Melinti. – Mulțumim Misiunii Sociale „Diaconia”, tuturor partenerilor care ne-au ajutat, voluntarilor și magazinului „Bravo”. –

Asistenții sociali din cadrul Structurii Teritoriale, ghidați de Gabriela Cumpătă, voluntarii CRT Drochia și voluntarii Centrului de Creație a Copiilor vor oferi aceste donații în preajma sărbătorilor pascale, aducând acel strop de bucurie de sfintele sărbători.

„Această campanie este destinată persoanelor vulnerabile, care aduce bucuria în casele celor mai săraci, – a menționat Gabriela Cumpătă, șefa Structurii Teritoriale Asistență Socială Drochia. – „Masa Bucuriei” este o campanie, creată împreună cu Diaconia și cu alte ONG-uri. Noi, ca Structură Teritorială Asistența Socială am ieșit în parteneriat cu aceste ONG-uri, pentru a ajuta pe cei mai vulnerabili. Împreună cu echipa am mers și am distribuit și mesajele, prin care am dorit ca toată comunitatea noastră din raion, la fel cum au fost săritori și la alte campanii, au venit în ajutor și de această dată. Vreau să aduc un mesaj de mulțumire tuturor celor care au contribuit, căci datorită comunității, noi am reușit să strângem aceste donații, ce vor merge la persoane mai vulnerabile, la bătrâni, care așteaptă de Paști să vină cineva cu o vorbă bună, dar și ceva produse. Este prima dată când această campanie este în raionul Drochia, dar avem un succes destul de mare și sperăm că pe viitor vom mai avea astfel de campanii.”

Și părintele Ghenadie Goncear și-a exprimat profunda recunoștință pentru implicarea comunității drochiene în cadrul Campaniei de caritate. „În perioada Postului Mare, de fiecare dată este organizată Campania „Masa Bucuriei,” de către Misiunea Socială Diaconia în cadrul Mitropoliei Basarabiei, care în acest an este la a XVI-a ediție, iar în orașul Drochia este organizată pentru prima dată, – susține părintele Ghenadie. – Sperăm, ca pe parcursul anilor să activăm mai bine și mai mult. Mulțumim magazinului „Bravo” care ne-a găzduit, ne-a primit cu brațele deschise, ca să putem aduce un zâmbet, o bucurie în sufletul celor mai nevoiași, pentru că în pragul sărbătorilor pascale să guste fiecare din dragostea cu adevărat creștinească și să aibă această bucurie și pe masă și în suflet, pentru că Hristos Mântuitorul ne îndeamnă să hrănim pe cel flămând, să adăpăm pe cel setos, să îmbrăcăm pe cel dezbrăcat, să încălțăm pe cel desculț, să cercetăm un bolnav, să vizităm pe un om, care este într-o închisoare, care este fără libertate.

La acest fapte vrem să ajungem și noi și sper să ne reușească de fiecare dată tot mai bine. Vreau să aduc un cuvânt de mulțumire Preasfinției sale, Preasfințitului, Episcopul de Bălți Antonie, care ne-a ghidat și ne-a binecuvântat, ca aici în nord să desfășurăm această lucrare binecuvântată și măreață. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, ca să facem lucruri bune și frumoase și mulțumim tuturor acelor credincioși, acelor oameni mari cu inima deschisă pentru cei nevoiași, care s-au implicat foarte activ și au jertfit din bunul, pe care l-au considerat necesar și s-au unit cu părticica lor de suflet pentru fiecare dintre cei, care vor beneficia de aceste daruri.

Ceea ce s-a colectat este un dar foarte mare pentru prima ediție – în jur de 1 tonă de produse alimentare, care vor merge la aproape 100 de familii nevoiașe.”

Prin acest gest caritabil, drochienii au demonstrat că pot oferi sprijin și ajutor în viețile persoanelor aflate în dificultate, prin implicare și spirit de solidaritate. Doar împreună putem construi o comunitate mai puternică și mai unită. La această campanie socială au răspuns oameni buni la suflet, generoși, receptivi, fiind un model de empatie și bunătate, care vor să aducă în înimile celor mai triști ca noi o rază de speranță. Sărbători luminate și un Paște binecuvântat!

Delia DUMITRESCU