Bunuri de peste 7 milioane de lei, indisponibilizate de CNA în dosare de corupție

Active ilicite în sumă de peste 7 milioane de lei au fost sechestrate, în perioada 5-11 ianuarie curent, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA).

Printre bunurile indisponibilizate sunt 3 capitaluri sociale, o construcție locativă, 55 de terenuri agricole și unul pentru construcție, scrie anticoruptie.md

Alte bunuri, în valoare de peste 2 milioane de lei, au fost sechestrate de ARBI la etapa de urmărire penală, inclusiv încăperi şi construcţii locative şi nelocative, mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar.  

În aceeași perioadă, patru persoane, printre care un preot, au fost trimise pe banca acuzaților într-un dosar privind mita pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală. În cadrul dosarului, gestionat de CNA, au fost reținute şase persoane din administraţia cimitirului Sfântul Lazăr, cercetate pentru 142 de capete de acuzare. Ofiţerii CNA au efectuat percheziţii pe 22 de adrese – la sediul administraţiei cimitirului, în birourile de serviciu ale bănuiţilor și la domiciliile lor, unde au depistat probe relevante pentru dosar, inclusiv sume de bani, în diferită valută.


