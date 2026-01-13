Dacă nu este compensare tarifele la energia electrică sunt mai mari – ministrul Dorin Junghietu dă explicații

Facturile la energia electrică primite de consumatori de la începutul anului sunt mai mari nu din cauza unei majorări de tarif, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este aplicat direct în factură. Totodată, pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică este prevăzută o ajustare a tarifelor de aproximativ 5%, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în casdrul unei emisiuni de la moldova1.md

„Tariful nu a crescut. Facturile nu mai sunt compensate și de aici apare percepția că energia s-a scumpit. Tariful a rămas același”, a spus ministrul, pe 12 ianuarie, în emisiunea „La 360 de grade”.

Oficialul a precizat că statul continuă să sprijine populația, însă printr-un mecanism diferit, care permite utilizarea compensațiilor pentru plata energiei electrice, a gazelor naturale sau pentru achiziționarea combustibililor alternativi.

„Proiectele de infrastructură se fac cu bani”

În același context, ministrul Energiei a explicat că investițiile mari în infrastructura energetică, inclusiv în liniile de tensiune înaltă, vor fi reflectate în tariful de transport.

„Proiectele de infrastructură energetică necesită timp și bani. Liniile, stațiile, generarea – toate se fac cu investiții care trebuie recuperate. De aceea, am spus că aceste costuri vor fi reflectate în tarif. Vorbim de o ajustare de aproximativ 5%, adică de câțiva bănuți”, a declarat Dorin Junghietu, la postul public de radio.

Potrivit ministrului, ajustarea nu înseamnă o scumpire abruptă, iar decizia privind tarifele aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

„Prețurile depind de ce se întâmplă în regiune”

Junghietu a explicat că Republica Moldova importă între 60 și 70% din energia electrică, iar evoluția tarifelor este strâns legată de piața regională.

„Noi cumpărăm energie electrică din regiune. Dacă există un deficit regional sau un consum mai mare, automat cresc și prețurile. Nu pentru că statul nu vrea prețuri mai mici, ci pentru că aceasta este realitatea pieței”, a spus ministrul.

El a respins afirmațiile potrivit cărora România ar avea cea mai scumpă energie electrică din Europa.

„În luna ianuarie, au fost zile în care prețul energiei electrice în Austria și Germania a fost mai mare decât în România și decât în Republica Moldova. Piața energetică este volatilă și lipsa interconexiunilor suficiente creează aceste diferențe”, a afirmat Junghietu.

Posibile ajustări în jos

Ministrul a amintit că tarifele pot fi ajustate și în sens descendent, atunci când condițiile de piață o permit.

„Ne aducem aminte că vara trecută tarifele au fost reduse cu 40 – 50 de bani. Dacă prețurile regionale scad, ajustările se vor face”, a dat asigurări oficialul.

Gazele naturale: „Există oportunitatea de micșorare”

Referindu-se la gazele naturale, Dorin Junghietu a declarat că prețul mediu de achiziție actual este sub cel inclus în tariful în vigoare, iar ANRE urmează să decidă dacă și cu cât va fi ajustat tariful.

„Poate fi vorba de 50 de bani, de un leu sau de doi lei. Când vor fi finalizate calculele, ANRE va lua decizia”, a precizat ministrul.