„Bucuria de a fi împreună” – Ministerul Culturii a anunțat programul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”

Ministerul Culturii a anunțat programul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, cu sloganul „Bucuria de a fi împreună”. Festivalul, care se va desfășura în perioada 1-12 martie 2026, include 26 de evenimente culturale în capitală. De asemenea, pe parcursul lunii martie, vor avea loc mai multe spectacole în toată țara.

Evenimentele vor fi organizate de cinci instituții din subordinea Ministerului Culturii: Sala cu Orgă, Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, Baletul Național JOC și IP „Moldova-Concert”. Programul include concerte simfonice și camerale, spectacole de operă și balet, producții coregrafice și proiecte speciale dedicate ediției jubiliare.

Ediția aniversară aduce și o serie de premiere și evenimente omagiale. Publicul va putea urmări primul musical produs în Republica Moldova, dedicat Maestrului Eugen Doga – „Maria Mirabela” . De asemenea, Teatrul Național de Operă și Balet va prezenta opera „Iolanta”, Filarmonica Națională va interpreta lucrarea „Maria de Buenos Aires” de Astor Piazzolla, Baletul Național JOC va prezenta spectacolul „Legenda Mărțișorului”, iar Sala cu Orgă va găzdui un recital susținut de reputatul organist polonez Michał Szostak.

Pentru al treilea an consecutiv, proiectul „Mărțișor în toată țara” va extinde programul festivalului și în afara capitalei. Detaliile privind evenimentele din localitățile Republicii Moldova vor fi comunicate în perioada următoare, astfel încât un număr cât mai mare de cetățeni să poată avea acces la manifestări culturale de calitate.

Calendarul Evenimentelor – Mărțișor 2026

1 MARTIE



– Palatul Național „Nicolae Sulac”, 18:00 – musical „Maria Mirabela”

2 MARTIE

– Palatul Național „Nicolae Sulac”, 18:00 – musical „Maria Mirabela”

– Sala cu Orgă, 18:30 – Trompetistul Andrei Kavalinski (Belgia) cu Orchestra Națională de Cameră, prim-dirijor Cristian Florea

– Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 18:00 – Omagiu pianistului Iurie Mahovici

3 MARTIE



– Palatul Național „Nicolae Sulac”, 18:00 – Lupii lui Calancea și Surorile Osoianu

– Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 18:00 – Concert Vocal-Simfonic, Vasile Zagorschi – 100 de ani

– Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, 18:30 – Iolanta



4 MARTIE

Palatul Național „Nicolae Sulac”, 18:00 – Orchestra Națională de muzică populară “Lăutarii”, 55 de ani

Sala cu Orgă, 18:30 – Baltic Guitar Quartet (Lituania)

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 18:00 – Concert Cameral, Pavel Efremov (acordeon) și Constantin Borodin (violoncel)

5 MARTIE

Palatul Național „Nicolae Sulac”, 18:00 – InterEthnica

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 18:00 – „De ziua ta, femeie”, Constantin Moscovici

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, 18:30 – Iolanta

6 MARTIE

Palatul Național „Nicolae Sulac”, 18:00 – Cătălin Josan

Sala cu Orgă, 18:30 – Recital de orgă cu Micha ł Szostak (Polonia) și Corul Național de Cameră condus de Ilona Stepan

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 18:00 – The voice of love – turneu aniversar, 20 de ani de carieră ai lui Cezar Ouatu

Baletul Național JOC, 18:00 – „Legenda Mărțișorului” (TNOB)

7 MARTIE

Palatul Național „Nicolae Sulac”, 18:00 – Epic Simfonic

Baletul Național JOC, 18:00 – „Legenda Mărțișorului” (TNOB)

8 MARTIE

Palatul Național „Nicolae Sulac”, 18:00 – The URS și Cristian Porcari

Sala cu Orgă, 18:30 – Recital de vioară și pian cu Ilian Gârneț și Stanislav Jar

9 MARTIE

Palatul Național „Nicolae Sulac”, 18:00 – Irina Rimes

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 18:00 – Concert simfonic „Dinastii muzicale”

10 MARTIE

Palatul Național „Nicolae Sulac”, 18:00 – Ansamblul de cântece și dansuri populare “Fluieraș”, 80 de ani

Sala cu Orgă, 18:30 – Bandoneonistul Mario Stefano Pietrodarchi (Italia), acordeonistul Radu Rățoi și Orchestra Națională de Cameră

11 MARTIE

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 19:00 – Premiera spectacolului Opera-Tango “Maria de Buenos Aires” (TNOB)

12 MARTIE

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 18:00 – Select Cvartet Plus, soliști: Marin Gheras și Tatiana Costiuc

Calendarul evenimentelor culturale, organizate în cadrul Festivalului „Mărțișor”, în raionul și municipiul Soroca, v-a fi publicat ulterior.