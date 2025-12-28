Bradul de Crăciun… din spațiu. Nebuloasa care uimește astronomii

De către
Dorina Cioca
-
0
52
Sursa foto: meteoradar.ro

În constelația Monoceros, cunoscută și ca Unicornul, se află o nebuloasă care seamănă surprinzător de bine cu un brad de Crăciun. Este vorba despre NGC 2264, parte dintr-o structură mai mare de nebuloase din Calea Lactee.

În formă naturală, nebuloasa are o nuanță roșiatică, cauzată de radiațiile hidrogenului. În imaginile artistice cu tematică de sărbători este adesea colorată verde, pentru a semăna și mai mult cu un brad. Stelele, gazul și praful din zonă formează această structură unică, care i-a adus porecla de „brad cosmic”.

Nebuloasa se află la aproximativ 2.500 de ani-lumină de Pământ și este o formațiune tânără, dar extinsă. Ea conține în jur de 45 de stele. Imaginea celebră a „bradului cosmic” a fost obținută prin combinarea mai multor expuneri scurte realizate pe parcursul anului.

Această nebuloasă arată cât de spectaculos poate fi universul chiar și în forme care ne sunt familiare pe Pământ, precum simbolul Crăciunului.


  • ETICHETE
  • DC
Articolul precedentCinci modalități prin care să-ți îmbunătățești sănătatea în 2026. Ce arată știința
Articolul următorCare este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Dorina Cioca
Dorina Cioca

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.