Cinci modalități prin care să-ți îmbunătățești sănătatea în 2026. Ce arată știința

5 modalități prin care să-ți îmbunătățești sănătatea în 2026

Menținerea unei hidratări corespunzătoare este una dintre cele mai simple modalități de a îmbunătăți starea generală de sănătate. Corpul unui adult este alcătuit în proporție de aproximativ 60% din apă. O face un element indispensabil al alimentației. Apa joacă un rol esențial în digestie, absorbția nutrienților, nivelul de energie și reglarea temperaturii corpului. Influențează chiar și capacitatea noastră de a învăța și de a gândi clar.

Academiile Naționale de Științe recomandă un aport zilnic de aproximativ 2,7 litri de lichide pentru femei și 3,7 litri pentru bărbați. Aceste cantități includ lichidele provenite din toate băuturile și alimentele consumate pe parcursul zilei.

În cazul unei diete echilibrate, care include aportul zilnic recomandat de fructe, legume și produse lactate, acest lucru înseamnă că bărbații ar trebui să consume aproximativ 12 pahare de apă de 240 ml pe zi. Femeile ar trebui să încerce să bea cel puțin nouă pahare de aceeași mărime.

Chiar și o dezhidratare ușoară te poate face să îți pierzi concentrarea. Poți să ai o stare de spirit mai puțin jovială sau să ai mai puțină anduranță fizică. Beneficiile consumului de apă sunt enorme. Astfel nu mai ești nevoită să ronțăi când te plictisești, iar metabolismul este îmbunătățit. Atunci când înlocuiești apa cu produse care conțin zahăr îți faci un mare beneficiu.

Consumul de alcool și starea de spirit

Există persoane care consideră că moderația este cheia atunci când vine vorba de consumul de alcool. Există totuși studii care contrazic această idee. Chiar și în cantități mici, alcoolul dăunează sănătății. Consumul în cantități reduse poate avea beneficii pozitive. Este de preferat să se renunțe. Cei de la American Public Health Association au arătat că alcoolul crește șansele ca o persoană să aibă cancer.

Mișcarea rămâne una dintre cele mai puternice intervenții pentru sănătatea pe termen lung. Orice cantitate de mișcare este mai bună decât deloc, conform Ghidurilor pentru Activitate Fizică din SUA 2025. Majoritatea americanilor sunt condiționați să creadă că trebuie să se înscrie la o sală de sport sau să facă exerciții regulat timp de 30 de minute până la o oră pentru a rămâne sănătoși, spun cei de la Healthline.com.