Modalități simple de a evita balonarea după mesele de sărbători. Ce arată specialiștii

Un stomac plin și greu poate însemna că tocmai ai consumat lucruri minunate, dar poate însemna și că urmează să apară senzații neplăcute. Pentru mulți oameni care sărbătoresc sezonul festiv, senzația de balonare este doar un efect secundar al festivităților.

Modalități simple de a evita balonarea după mesele de sărbători

Conform cercetărilor realizate de Calorie Control Council, o cină tipică de sărbători conține peste 3.000 de calorii. Aceasta reprezintă aproape dublul aportului caloric recomandat pentru femeile adulte.

Stomacul poate ține doar o anumită cantitate de mâncare înainte de a-și atinge capacitatea. În medie, stomacul poate reține aproximativ 2,5 uncii înainte de a trebui să se extindă. În total, poate găzdui până la 2–3 litri de mâncare.

Pe măsură ce umpli stomacul până la capacitate, acest lucru poate provoca disconfort, inclusiv indigestie și chiar greață. Pentru a scăpa de senzația de balonare, oboseală și prea plin, experții în nutriție recomandă următoarele cinci sfaturi pentru a reduce disconfortul intestinal în timpul și după mesele de sărbători.

Ca invitat la petrecere, s-ar putea să fii la mila a ceea ce servește gazda, ceea ce înseamnă că este posibil să nu știi exact ce ingrediente folosesc pentru a-și pregăti mâncarea. Totuși, să știi din timp care ingrediente îți provoacă disconfort poate ajuta la eliminarea balonării,.

Fie că este vorba de lactate, gluten sau alte alimente, este important să fii conștientă de intoleranțele alimentare și de alți factori declanșatori, pentru a-i evita sau limita și a preveni problemele digestive, cum ar fi balonarea”, a declarat expertul în nutriție Michael Hartman, PhD. Acesta a sugerat să întrebi gazda înainte de petrecere ce intenționează să servească și ce ingrediente conține mâncarea.

Pentru a identifica alimentele care provoacă balonare, Erin Palinski-Wade, dietetician înregistrat și autoarea cărții Belly Fat Diet For Dummies, recomandă să ții un jurnal alimentar zilnic și să cauți tipare.

„Este cel mai bine să notezi ce mănânci, porțiile, momentul zilei, emoțiile resimțite, precum și orice simptome pe care le simți”, a declarat ea pentru Healthline.