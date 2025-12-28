Modalități simple de a evita balonarea după mesele de sărbători. Ce arată specialiștii

Experții în sănătate spun că există mai multe modalități de a ameliora disconfortul stomacal în timpul sărbătorilor. Vezi care sunt acele modalități simple de a evita balonarea după mesele de sărbători. Cunoașterea factorilor declanșatori, înlocuirea anumitor alimente și limitarea consumului de alcool pot ajuta toate la reducerea balonării după mese copioase.
Un stomac plin și greu poate însemna că tocmai ai consumat lucruri minunate, dar poate însemna și că urmează să apară senzații neplăcute. Pentru mulți oameni care sărbătoresc sezonul festiv, senzația de balonare este doar un efect secundar al festivităților.
Modalități simple de a evita balonarea după mesele de sărbători
Conform cercetărilor realizate de Calorie Control Council, o cină tipică de sărbători conține peste 3.000 de calorii. Aceasta reprezintă aproape dublul aportului caloric recomandat pentru femeile adulte.
Stomacul poate ține doar o anumită cantitate de mâncare înainte de a-și atinge capacitatea. În medie, stomacul poate reține aproximativ 2,5 uncii înainte de a trebui să se extindă. În total, poate găzdui până la 2–3 litri de mâncare.
Pe măsură ce umpli stomacul până la capacitate, acest lucru poate provoca disconfort, inclusiv indigestie și chiar greață. Pentru a scăpa de senzația de balonare, oboseală și prea plin, experții în nutriție recomandă următoarele cinci sfaturi pentru a reduce disconfortul intestinal în timpul și după mesele de sărbători.
Ca invitat la petrecere, s-ar putea să fii la mila a ceea ce servește gazda, ceea ce înseamnă că este posibil să nu știi exact ce ingrediente folosesc pentru a-și pregăti mâncarea. Totuși, să știi din timp care ingrediente îți provoacă disconfort poate ajuta la eliminarea balonării,.
Pentru a identifica alimentele care provoacă balonare, Erin Palinski-Wade, dietetician înregistrat și autoarea cărții Belly Fat Diet For Dummies, recomandă să ții un jurnal alimentar zilnic și să cauți tipare.
„Este cel mai bine să notezi ce mănânci, porțiile, momentul zilei, emoțiile resimțite, precum și orice simptome pe care le simți”, a declarat ea pentru Healthline.
Împarte caloriile pe întreaga zi
Mâncatul constant pe parcursul zilei poate ajuta la prevenirea supraalimentării la petrecere.
„Așteptarea prea mult timp între mese, până ajungi flămând, poate duce adesea la mâncat rapid și în cantități mari. Poate provoca o creștere a balonării”, a declarat Palinski-Wade. În loc să „salvezi” toate caloriile pentru o masă mare, se recomandă să consumi mese și gustări constante. Totul pentru a susține digestia pe parcursul zilei.
Ai grijă la alimentele care pot provoca balonare. Printre acestea ar fi cantități mari de legume crucifere consumate dintr-o dată. Consumul mai mare de fibre decât de obicei fără a crește treptat sau mesele bogate în grăsimi, sodiu și zahăr adăugat, ar fi indicat.
Indiferent dacă ești gazdă sau știi ce va servi gazda la petrecere, poți oferi opțiuni alternative. Dacă încerci să construiești o relație sănătoasă cu mâncarea, există schimbări simple și sănătoase pe care le poți face la mesele de sărbători.
Dacă biluțele de brânză cu crackers sunt un aperitiv tipic la masa de sărbători, specialiștii recomandă să încerci anul acesta hummus, pita și legume proaspete.
În locul piureului de cartofi cu unt, ia în considerare o alternativă cu cartof dulce. În loc să alegi un fel de mâncare pe bază de orez bogat în amidon, optează pentru leguminoase, bogate în potasiu, un mineral care ajută la eliminarea excesului de sodiu ce provoacă balonare.
Experții sugerează să folosești lapte în loc de smântână grasă. Totul pentru a reduce grăsimea în rețete și să înlocuiești cantitățile mari de sare cu condimente aromate. Printre acestea se află scorțișoara și nucșoara.
Dacă schimbările par copleșitoare sau prea complicate, specialiștii recomandă să te limitezi la consum moderat. Este important să revizuiești mai întâi toate opțiunile de mâncare înainte de a le pune pe farfurie.
Construiește apoi o farfurie echilibrată, umplând 1/3 cu legume, 1/3 cu proteine slabe și restul de 1/3 cu garnituri preferate. Astfel poți să te bucuri de toate preparatele fără a exagera, ceea ce poate ajuta la reducerea balonării.
SURSA: catine.ro