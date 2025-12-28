Peștele care reduce colesterolul. Vezi ce poți consuma în mod regulat

Acest tip de pește reduce colesterolul

Nutriționiștii atrag atenția asupra unui pește gras, bogat în acizi grași esențiali și nutrienți valoroși. Ajută la menținerea unui profil lipidic echilibrat. Un studiu publicat în Journal of Nutrition a analizat efectele includerii acestui pește într-o alimentație sănătoasă, iar concluziile sunt încurajatoare.

Participanții au urmat o dietă de tip mediteranean. Au consumat câte două porții de pește pe săptămână, timp de două etape a câte cinci săptămâni fiecare.

Cercetătorii au descoperit că acest pește conține numeroase substanțe nutritive. Patru metaboliți specifici au fost asociați cu reduceri semnificative ale colesterolului LDL, ale trigliceridelor și ale altor indicatori de risc cardiovascular. Persoanele care prezentau concentrații mai mari ale acestor compuși în sânge au înregistrat îmbunătățiri clare ale sănătății inimii.

Pe scurt, consumul a unu-două fileuri pe săptămână poate avea un impact real asupra controlului colesterolului și asupra reducerii riscului de afecțiuni cardiovasculare. Beneficiile acestui pește asupra sănătății nu sunt doar teoretice, fiind susținute de numeroase studii și recomandări medicale.

Somonul este recunoscut pentru conținutul său bogat în acizi grași polinesaturați, în special EPA și DHA. Sunt nutrienți esențiali care susțin sănătatea inimii și ajută la reducerea inflamației din organism. Organizații internaționale de sănătate, precum American Heart Association, recomandă consumul de pește bogat în omega-3 de cel puțin două ori pe săptămână. Totul datorită efectului protector asupra sistemului cardiovascular.

Studiile arată că includerea regulată a peștelui gras în alimentație este asociată cu scăderea colesterolului LDL. Este cunoscut drept „colesterolul rău”, precum și a trigliceridelor, contribuind astfel la menținerea unui profil lipidic echilibrat, arată cei de la Health.com.

Cât de des poate fi consumat somonul