Peștele care reduce colesterolul. Vezi ce poți consuma în mod regulat

Există un anumit tip de pește care, atunci când este consumat regulat, poate contribui la scăderea colesterolului „rău” și la susținerea sănătății cardiovasculare.
Acest tip de pește reduce colesterolul
Nutriționiștii atrag atenția asupra unui pește gras, bogat în acizi grași esențiali și nutrienți valoroși. Ajută la menținerea unui profil lipidic echilibrat. Un studiu publicat în Journal of Nutrition a analizat efectele includerii acestui pește într-o alimentație sănătoasă, iar concluziile sunt încurajatoare.
Participanții au urmat o dietă de tip mediteranean. Au consumat câte două porții de pește pe săptămână, timp de două etape a câte cinci săptămâni fiecare.
Cercetătorii au descoperit că acest pește conține numeroase substanțe nutritive. Patru metaboliți specifici au fost asociați cu reduceri semnificative ale colesterolului LDL, ale trigliceridelor și ale altor indicatori de risc cardiovascular. Persoanele care prezentau concentrații mai mari ale acestor compuși în sânge au înregistrat îmbunătățiri clare ale sănătății inimii.
Pe scurt, consumul a unu-două fileuri pe săptămână poate avea un impact real asupra controlului colesterolului și asupra reducerii riscului de afecțiuni cardiovasculare. Beneficiile acestui pește asupra sănătății nu sunt doar teoretice, fiind susținute de numeroase studii și recomandări medicale.
Studiile arată că includerea regulată a peștelui gras în alimentație este asociată cu scăderea colesterolului LDL. Este cunoscut drept „colesterolul rău”, precum și a trigliceridelor, contribuind astfel la menținerea unui profil lipidic echilibrat, arată cei de la Health.com.
Cât de des poate fi consumat somonul
În ansamblu, beneficiile pentru inimă sunt susținute și de stilul alimentar din care face parte somonul. Dieta mediteraneană, bazată pe pește, legume, fructe, cereale integrale și ulei de măsline, este considerată una dintre cele mai eficiente pentru sănătatea cardiovasculară și pentru creșterea longevității.
Pentru a obține efecte maxime, somonul poate fi consumat de două ori pe săptămână. Poate fi preparat la grătar, la cuptor sau adăugat în salate. Dacă este posibil, varianta sălbatică este adesea preferată, fiind considerată mai bogată în nutrienți.
Asociat cu legume proaspete și surse de carbohidrați complecși, precum orezul brun sau quinoa, somonul poate deveni baza unei mese complete, gustoase și benefice pentru sănătate. Introdu somonul în dieta ta zilnică nu doar ca un preparat savuros. Este un aliat important pentru sănătatea inimii.
SURSA: catine.ro