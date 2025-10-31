Atenție! ANSA retrage din comerţ un lot de ouă

De către

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea de pe piață a ouălor de găină produse de SRL „Speranța”, după ce în urma testelor de laborator a fost depistată bacteria Salmonella Enteritidis, comunică moldpres.md

Potrivit ANSA, verificările au fost efectuate la o hală de găini ouătoare care aparține operatorului economic vizat.

„În probele de materii fecale prelevate de la păsări s-a identificat Salmonella Enteritidis”, au precizat reprezentanții agenției.

În consecință, ouăle provenite de la SRL „Speranța” sunt retrase din comerț, iar distribuirea acestora pe piață este interzisă până la finalizarea anchetei.

Autoritățile îndeamnă consumatorii să evite consumul ouălor care poartă data durabilității menționate pe ambalaj și să le returneze magazinelor de unde au fost achiziționate.

Totodată, ANSA continuă controalele și investigațiile suplimentare pentru a determina cauzele contaminării și pentru a preveni răspândirea produselor neconforme pe piață.