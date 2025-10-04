Așa s-a votat la Tătărăuca-Nouă: Blocul Electoral Patriotic merge în față

La Tătărăuca Nouă, scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a adus o competiție strânsă între Blocul Electoral Patriotic și PAS, însă cu o surpriză notabilă – Blocul „Alternativa” a reușit să se poziționeze pe locul al treilea, depășind alte formațiuni cu tradiție.

Conform datelor furnizate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele au fost următoarele:

Blocul Electoral Patriotic – 46 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 38 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 25 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 14 voturi

Partidul Nostru – 9 voturi

În Tătărăuca Nouă, Blocul Electoral Patriotic s-a impus cu 46 de voturi, dar PAS a urmat foarte aproape, obținând 38 de sufragii. Locul al treilea a fost ocupat de Blocul „Alternativa” cu 25 de voturi, ceea ce confirmă ascensiunea acestei formațiuni în mai multe localități din raion. Celelalte partide au înregistrat rezultate mai modeste.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29