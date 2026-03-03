„Fii parte din comunitatea noastră”: Discuții interactive, întrebări directe și răspunsuri de la expert / VIDEO

Redacția Observatorul de Nord continuă campania „Fii parte din comunitatea noastră”, așă că am invitat recent, la o nouă rundă de discuție, mai mulți antreprenori din regiune. Antreprenorii au vorbit la rândul lor despre problemele cu care se confruntă, atât ca agenți economici, cât și ca membri ai comunității.

La această întrunire am invitat și un expert de calibru, Alexandru Bologa, coordonator local al proiectului EU4Business – EBRD Credit Line, care a făcut lumină în mai multe subiecte legate de eficiența energetică, investiții și creditare în domeniu. Cea mai interesantă parte a evenimentului a fost cea legată de întrebări și răspunsurile expertului.

Observatorul de Nord va continua ciclul de întâlniri cu antreprenorii, așa că dacă doriți să faceți parte din comunitatea noastră nu ezitați să ne contactați.